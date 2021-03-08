Twitter'a geri al butonu geliyor

Twitter'ın yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı. Twitter'ın tweet gönderildikten sonra bir süreliğine kullanıcıya 'undo' yani geri al seçeneği sunmayı planladığı tespit edildi.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter yeni bir özelliği test ediyor.

NTV'nin aktardığına göre, tersine mühendislikle ortaya çıkartılan bu yeni özelliğe göre mikroblogging sitesi Twitter, paylaşımdan sonra geri al (undo) imkanı getiriyor.

Birçok platformda yeni özellikleri tespit eden Jane Manchun Wong tarafından fark edilen özelliğin ne zaman yayına sokulacağı bilinmiyor.

Sızan görüntüye göre Twitter, paylaşım tuşuna bastıktan sonra birkaç saniyeliğine içeriği beklemeye alıyor.

Bu süre içerisinde kullanıcı paylaşımda bir hata fark ederse, undo tuşuna basarak gerekli düzeltmeleri yapabiliyor. Böylece kullanıcı tweet'i silip, tekrar paylaşmak zorunluluğundan kurtulmuş oluyor.

Eğer geri almak için belirlenen sürede hiçbir şey yapılmazsa tweet atılmış oluyor.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Twitter'ın bu özelliği ne zaman yayına alacağı belli değil. Ancak Twitter kullanıcılarının uzun süredir beklendiği özellik ise tweet üzerinde düzeltme yapmak.

Paylaşıldıktan sonra etkileşim alan bazı tweetlerde hata fark ediliyor. Kullanıcılar bu durumlarda tweeti silmek durumunda kalabiliyor. Silinen tweet nedeniyle var olan etkileşimler de gitmiş oluyor.

Şirket düzeltme için henüz bir açıklamada bulunmadı.