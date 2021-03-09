ABD'li yetkililer: Aşı olanlar kapalı mekanlarda maskesiz toplanabilir

ABD'de sağlık yetkililerinin pazartesi günü yayınladığı rehberde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmış kişilerin kapalı mekanlarda toplanmasının bir risk doğurmadığı belirtildi. Yetkililer ayrıca bu toplanmalarda, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının gerekli olmadığını da ekledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilileri, koronavirüs aşısı olan kişilerin kapalı mekanlarda, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmeksizin toplanabileceğini ifade etti.

The CDC has issued new guidance for people who are fully vaccinated against COVID-19, giving the green-light to resume some pre-pandemic activities and relax some precautions.



Here's a look at the guidance.https://t.co/TcY3RjPs9M — NPR (@NPR) March 9, 2021

​Yetkililerin pazartesi günü yayınladığı rehberde, yaşlılar için de aynı durumun geçerli olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, aşılanması tamamlanmış yaşlıların, torunlarını ve çocuklarını ziyaret edebileceği de söylendi.

Aşının sağlayabileceği sosyal avantajlar ABD'de uzun süredir tartışılıyordu. Bu konuda sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamanın yeterli olduğu düşünülüyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, "İnsanların aşı olup, eskiden olduğu gibi özgür bir şekilde istediklerini yaptığı zamanlara dönmeyi arzuladığının farkındayız" dedi.

Öte yandan yetkililer, aşılanmış kişilerin belirli semptomlar göstermeleri halinde mutlaka PCR testi yaptırmasını tavsiye etti.

Koronavirüse karşı yaygın aşılamanın devam ettiği ABD'de şu ana kadar 30 milyondan fazla kişinin aşılanması tamamlandı.