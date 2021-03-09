‘WhatsApp artık eski iPhone modellerinde çalışmayacak’

WhatsApp’ın, iOS 9 ve altındaki işletim sistemlerine sahip eski iPhone modellerinde çalışmayacağı belirtilirken, WhatsApp yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

WABetaInfo’nun haberinde, WhatsApp’ın iOS için geliştirdiği son beta sürümünde, iOS 9 ve daha eski işletim sistemlerine sahip cihazlar için destek kaldırıldı.

WhatsApp yönetimi ise henüz bu bilgiyi doğrulayan bir açıklamada bulunmadı.

Halihazırda mesajlaşma uygulamasının desteklediği iPhone işletim sistemleri listesinde, iOS9 ve daha yeni sürümlerin isimleri yer alıyor.

WhatsApp, 1 Ocak 2021 itibarıyla işletim sürümlerini iOS9 ve Android 4.0.3’a kadar güncellemeyen bazı telefon modellerinde çalışmıyor.