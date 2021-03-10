Apple'ın yeni etkinlik tarihiyle ilgili yeni iddia

Teknoloji devi Apple'ın yakın zamanda gerçekleştireceği söylenen yıllık büyük etkinlikte yeni ürünlerini tanıtacağı duyuruldu. Şirketin tanıtacağı ürünler arasında yeni AirPods 3, yeni iPad Pro ve akıllı konum takip cihazı AirTags'in bulunacağı tahmin ediliyor.

Apple'dan duyum aldığını ifade eden Jon Prosser'ın pazartesi günü yaptığı açıklamada, Apple'ın yıllık büyük etkinliğini bu ayın sonunda düzenlemeyi planladığını söyledi.

According to @duanrui1205 and @jon_prosser, Apple will be holding their first event on March 23. Apple is expected to launch new iPads and AirTags pic.twitter.com/X8dyidD1gs — Apple Hub (@theapplehub) March 8, 2021

AirTags'in de tanıtılması bekleniyor​

Uzun süredir söylentilere konu olan AirTags akıllı konum takip cihazı, AirPods 3 veya yeni iPad Pro gibi cihazları içereceği tahmin edilen etkinliğin 23 Mart'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Apple'ın yeni nesil kulaklıklarının AirPods Pro'ya daha çok benzeyeceği, üç boyutlu ses desteği ve dokunmatik kontrollerle destkekleneceği de ifade edildi.

Şirketin, AirTags takip cihazlarını 2020'de duyurması bekleniyordu ancak cihaz, şimdiye kadar gerçekleştirilen Apple etkinliklerinde gündem dışı kaldı.

Geçen yıl gerçekleştirilen büyük etkinlikte Apple, şirket bünyesinde M1 çipleri, iPhone 12 serisi, Apple Watch 6 ve birkaç yeni iPad modeli yeni bir Mac serisini tanıtmıştı.