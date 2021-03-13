Hrant Dink Vakfı: Türkiye Kültür Varlıkları haritamız kullanılarak Anadolu’da define avına çıkılıyormuş

Hrant Dink Vakfı, Türkiye Kültür Varlıkları haritasının kullanılarak Anadolu'da define avına çıkıldığını aktardı. Vakfın açıklamasında “Haritada belirtilen, artık izi dahi kalmamış yapıların koordinatları, sandığınız koordinatlar değil” dendi.

Hrant Dink Vakfı, gayrimüslimlere ait olduğu belirtilen 9 bin yapının listelendiği Türkiye Kültür Varlıkları haritasıyla definecilerin arama yaptığını duyurdu.

Vakıf açıklamasında "Türkiye’deki gayrimüslim topluluklarına ait kilise, sinagog, manastır ve okul gibi dokuz binden fazla yapıyı listelediğimiz Türkiye Kültür Varlıkları haritamız kullanılarak Anadolu’da define avına çıkılıyormuş" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Öncelikle hala ayakta olan yapıların tarihi eser kapsamında korunmasının devletin görevi olduğunu ve bu yapılara zarar vermenin suç olduğunu buradan hatırlatmak isteriz. Ayaktaki yapıyı bulmak için define haritasına ihtiyaç olmadığına dair küçük bir hatırlatmadan sonra, haritada belirtilen, artık izi dahi kalmamış yapıların koordinatlarının elbette ki sandığınız koordinatlar olmadığını ve ne yazık ki köyün tamamının kazılması gerektiğini define avcılarına üzülerek bildiririz."

Bize ulaşan bilgiye göre gayrimüslim topluluklara dair 9 bin yapıyı listelediğimiz https://t.co/Cd5nlEqo62 haritamızla define avına çıkılıyormuş, define avcılarına açıklamamızdır👇#HrantDink'in “Define tarifi” yazısını paylaşmadan geçemedik: https://t.co/9tZpUroOg5 pic.twitter.com/8PTUyeByzJ — Hrant Dink Vakfı (@HrantDinkVakfi) March 12, 2021

​Vakıf, Dink'in 'Define tarifi' yazısını hatırlatarak açıklamasına şöyle son verdi:

"Kazdığınız yerlerde emeğinizin boşa gitmemesi için en azından tohum ekip, bölgeyi sulamanızı öneririz. Bu vesileyle Hrant Dink’in 'Define tarifi' yazısını paylaşmadan geçemedik… Gerçek bir define haritasıdır."

Hrant Dink Vakfı: Türkiye Kültür Varlıkları haritamız kullanılarak Anadolu’da define avına çıkılıyormuşhttps://t.co/Rvc6aCYpKN pic.twitter.com/yxlpKEwSkJ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 13, 2021

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