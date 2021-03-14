Altın çileğin kilosu 150 liradan satılıyor: Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi

Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi altın çileğin hasadına başlandı. Akdeniz ve Ege'de yetişen bitkinin kilogram fiyatı ise 150 lira oldu.

Türkiye'de Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde 15 liraya satılıyor.

Anavatanı Güney Amerika olan ve ticari adı İngilizce 'golden berry' sözünden çevrilen altın çilek, Antalya'da seralarda hasat edilmeye başlandı. Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında Türkiye'nin önde gelen bir firmasının 5 dönümde üretimini yaptığı altın çilekler, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde süpermarketlerin raflarında yerini aldı.

100 gramlık bir pakette 13-14 adet altın çilek bulunuyor

100 gramlık özel paketlerde 15 liraya satışa sunulan altın çileğin kilogram fiyatı ise 150 lirayı buluyor. 100 gramlık bir pakette 13-14 adet altın çilek bulunuyor. Şubat ayı sonunda hasadına başlanan altın çileğin hasat süreci Haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. Bir dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.