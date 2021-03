Sharon Stone da #MeToo hareketine katıldı: Bir yönetmen, rol arkadaşımla birlikte olmamı istedi

Hollywood'u sarsan Harvey Weinstein skandalının ardından, flört, taciz ya da cinsel saldırıları ifşa etmek amacıyla başlatılan ‘#MeToo’ hareketi çok kısa sürede dünya çapında yayılmıştı.

ABD'li oyuncu ve yapımcı Sharon Stone da hayatını anlattığı 'The Beauty of Living Twice' isimli kitabında kariyeri süresince karşılaştığı cinsel taciz olaylarını da kaleme alarak #MeToo hareketine katıldı.

Kitabında, çalıştığı bazı yapımcılara ve rol arkadaşlarına, özellikle de Temel İçgüdü filmindeki partneri Michael Douglas'a övgüler yağdıran Stone, sektörde karşılaştığı cinsel taciz vakalarına da değindi.

Stone, ismini vermediği bir yapımcının, filmde partnerini canlandıran rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını yazdı. Ünlü oyuncu, yapımcının bu isteğini ise ekranda 'kimyalarının uyumlu görünmesini' istediğini söyleyerek gerekçelendirdiğini söyledi.

Bu isteği reddettiğini belirten Stone, bu 'teklifin' ne ilk ne de son olduğunu, başka bir çok yapımcının kendisinden rol arkadaşıyla yatmasını istediğini aktardı.

Stone ayrıca, başka bir yönetmenin de kendisine yakınlaşmak istediğini, reddedince ise kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini yazdı. Stone bu kişiyi ayrıca '#MeToo adayı' olarak nitelendirdi.