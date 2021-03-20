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    Tarlada çalışırken 3 bin 500 yıllık mühür buldu

    Tarlada çalışırken 3 bin 500 yıllık mühür buldu

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    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103201044075702-tarlada-calisirken-3-bin-500-yillik-muhur-buldu/

    Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva beldesinde traktörle tarlasını süren çifti tarafından bulunan Hitit dönemine ait 3 bin 500 yıllık 'çekiş başlı damga mührü', gazetecilere tanıtıldı. Mührü teslim eden çiftinin de ikramiyeyle ödüllendirileceği belirtildi.

    Çorum'un ​Ortaköy İlçeye bağlı Şapinuva beldesinde ismi açıklanmayan çifti, yaklaşık 2 hafta önce tarlada çalışırken demir mühür buldu. Durumu öğrenen Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, irtibata geçtiği çiftçiyi, bulduğu tarihi eseri Çorum Valiliği’ne teslim etmeye ikna etti. Başkan İspir, eseri bulan çiftçiyle Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, tarihi mührü teslim etti. Girişimler sonucu mühür, Çorum Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı.

    Vali Çiftçi'nin talimatıyla Çorum Müzesi uzmanlarınca yapılan ilk incelemede; 'çekiç başlı damga mührü' olduğu belirlenen eserin, milattan önce 1650- 1400 yıllarını kapsayan Eski Hitit Çağı'na ait olabileceği tespit edildi. İsmi merak konusu olan çiftçinin, traktörle tarlasında çalışırken mola verdiği, toprağın üzerine oturup dinlendiği sırada tesadüfen mührü bulduğu ortaya çıktı.

    Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda eşine nadir rastlanan mührün, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu mühürleri ile aynı gruptan olduğu değerlendiriliyor.

    Tanıtımı yapıldı

    Hititler'e başkentlik yapan önemli şehirlerden Şapinuva Antik Kenti'nin bulunduğu ilçeye bağlı Şapinuva beldesinde bulunan mührün ön incelemesinin ardından, sonuçların raporlanması için Çorum Müzesi bünyesinde komisyon kuruldu. Arkeologlardan oluşan komisyonun hazırladığı rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulacak ve gelecek talimat doğrultusunda mühür, müzenin 3'üncü katındaki vitrinde diğerleriyle sergilenecek. Çorum Müzesi arkeologlarından Resul İbiş de tarihi damga mührünü gazetecilere tanıttı. Gazeteciler tarafından tarihi damga mührü ilk kez görüntülendi.

    Çiftçi ödüllendirilecek

    Hitit mührünün Çorum Müzesi’nde sergilenmesi için çalışmalara başlanırken, mührü teslim eden çiftinin de ikramiyeyle ödüllendirileceği belirtildi. Arkeolog Resul İbiş, ön incelemede mührün milattan önce 1650-1400 yıllarına tarihlenen eski Hitit dönemine ait olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Üzerinde hiyeroglif olmaması nedeniyle mührün kim tarafından kullanıldığının henüz tespit edilemediğini dile getiren İbiş, "Getiren vatandaşımıza belli bir miktarda ikramiye ödenecek. Mühürler, geçmişten günümüze kişilerin imzası niteliği taşıyor. Genelde idareci kesimin, katiplerin, rahiplerin, prenslerin, kraliçelerin, dönemin belediye başkanı, garnizon komutanlarının da mühürleri var. Mühürler birçok alanda kullanılmakta. Şehir kapıları mühürleniyor, belirli yiyecek kapları mühürleniyor, çivi yazılı tabletler mühürlenebiliyor. Tıpkı günümüzdeki gibi bir akdi sözleşmelerde kişinin imzasını taşıyor bu mühürler. Bu mühür de bir rahibe, bir katibe ait olabilir. Yönetimde üst seviyede olan birine ait olmalıdır” dedi.

    Tarihi mühür hakkında bilgi veren İbiş, “Baskı kısmı çiçek biçimli, yukarı doğru incelen sap kısmı fasetli ve halka kabartma bezemeli, tutamağı çekiç başlı olarak tanımlanan nikel alaşımlı bronzdan yapılmış 2,7 santimetre yüksekliğinde, 2,2 santimetre genişliğinde madeni mühürdür. Ülkemizdeki müzelerde, Çorum Müzesinde, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda benzer örnekleri bulunan mühür, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu mühürleri ile aynı gruptandır” diye konuştu.  

    Etiketler:
    Çiftçi, Müze, mühür, Tarihi eser, Çorum
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