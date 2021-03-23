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    Artırılmış gerçeklik

    Pokemon GO'nun geliştiricisi Niantic ve Nintendo güçlerini birleştirdi: İlk sırada Pikmin var

    © AFP 2021 / DAVID BECKER
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
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    Konsol oyunları devlerinden Nintendo, son yıllarda girdiği mobil oyun sektöründe önemli bir işbirliğine imza attı. Japonya merkezli firma, Pokemon GO'nun geliştiricisi Niantic ile artırılmış gerçeklik oyunları tasarlayacak.

    Japon oyun devi Nintendo ile bir dönem tüm dünyayı gerçek anlamıyla sokaklara döken Pokemon GO oyununun geliştiricisi ABD merkezli Niantic işbirliği kararı aldı.

    Super Mario tema parkı
    © AFP 2021 / PHILIP FONG
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    Akıllı telefonlarda oynanabilecek artırılmış gerçeklik (AR) oyunları geliştirmek üzere anlaşan iki firmanın bu ilk ortaklığı kapsamında, yarı sebze- yarı hayvan olan Pikmin karakterlerinin olduğu bir oyunun bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Nintendo yetkilisi Şigeru Miyamato, "Niantic'in AR teknolojisi, dünyayı sanki Pikmin gizlice etrafımızda yaşıyormuş gibi deneyimlemeyi mümkün kıldı" dedi. Pikmin ve Super Mario'nun yaratıcı olan Miyamoto, bu yeni oyunun 'yürümeyi eğlenceli kılacak' şekilde tasarlandığı ipucunu verdi.

    Niantic CEO'su John Hanke de "Oyun portföyümüzü geliştirmeye devam ederken Nintendo ile işbirliği doğal bir adımdı. AR'nin geleceğini birlikte şekillendirmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    ​Geçmişte geleneksel oyun konsollarının dışına çıkıp mobil oyun dünyasına girme konusunda istekli davranmayan Nintendo, buna karşın son yıllarda fikrini değiştirip 2016'da Super Mario Run' ve 2019'da 'Mario Kart Tour' gibi mobil oyunlar çıkarmıştı.,

    Bu minvalde söz konusu işbirliği Bloomberg'e değerlendiren Ace Araştırma Enstitüsü'nden Hideki Yasuda, "İki firmanın anlaşması, Nintendo'nun akıllı telefon uygulamalarından yeterince para kazanamamasından şikayetçi yatırımcılara yanıt niteliğinde olabilir" dedi.

    Pokemon GO
    © REUTERS / Samrang Pring
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    Artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO da 2016'da 20 yıl önce televizyonlarda yayınlanan aynı isimli çizgi filmin karakterlerini kamera görüntüsüne ekleyerek dünyayla tanıştırmıştı.

    Akıllı telefonların internet, kamera ve konumlandırma gibi özelliklerini kullanan mobil oyunun konusu ve işleyişi Pokemon yakalama ve diğer oyuncuların yakaladığı Pokemonlar ile savaş üzerine kuruldu. Oyunun başlangıcında ilk olarak bir Pokemon seçilmesi gerekiyor ve seçenekler arasında Charmender, Bulbausar ve Squirtle bulunuyor. Bu Pokemonlardan birisini seçtikten sonra kamera üzerinden seçilen Pokemon’u yakalamak gerekiyor. Çizgi filminde de olduğu gibi çeşitli enderlik seviyesine sahip olan Pokemonları elde edebilmek için daha fazla yol kat edip daha uzak mesafelere gitmek gerekebiliyor.

    Etiketler:
    artırılmış gerçeklik, Pokemon GO, Nintendo, Niantic
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