Elektrikli motosiklette 4 kişilik tehlikeli yolculuk

Osmaniye merkez Alparslan Türkeş Caddesi ile Musa Şahin Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir elektrikli motosikletin üzerinde bulunan 4 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği trafik ışıklarında başlayan yolculukta 1'i bebek, 1'i çocuk olmak üzere koruyucu başlık olmadan yapılan yolculukta zaman zaman kaza riskleri de kaçınılmaz oldu.

Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kadının düşmemek için bir eliyle sürücüye sıkı sıkı tutunması diğer eliyle de bebeği düşürmemek için sıkı sıkı tutması dikkat çekti.