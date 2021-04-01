Apple'dan Siri için yeni güncelleme: Kullanıcılar, cinsiyeti ve aksanı belirleyebilecek

Apple, son güncellemesiyle birlikte kullanıcılara Siri için kadın ve erkek sesi ile aksan seçeneği sunulduğunu açıkladı.

Apple, cihazlarının İngilizce sürümlerinde akıllı kişisel asistan 'Siri'ye iki yeni ses ve aksan ekledi.

Böylelikle, kullanıcılar Siri'yi kullanırken varsayılan kadın sesi yerine cinsiyetine ve İngilizceyi hangi aksanda konuşacaklarına karar verebilecek.

Yeni güncellemede yer alan aksanlar arasında iseaksanları bulunuyor.

techcrunch'ın haberine göre, Apple'ın iOS 14.5 olarak duyurduğu ve beta versiyonunu yayınladığı güncellemenin şimdilik yalnızca İngiliz dili için yayınlanacağı öğrenildi.

Şirket tarafından yapılan dün yapılan açıklamada, "İngilizce konuşanlar için iki yeni Siri sesi ve Siri kullanıcılarının cihazlarını kurarken istedikleri sesi seçme seçeneğini sunmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Here’s a recording of Siri’s new lineup of American voices in iOS 14.5. Voices 1 and 4 are the existing ones, voices 2 and 3 are the new ones. pic.twitter.com/6emei4B3Z9 — John Gruber (@gruber) April 1, 2021

​Siri, şu anda 500 milyondan fazla cihazda ayda 25 milyar talimatı ele alıyor ve 36 ülkede 21 dili destekliyor.

Dijital asistanlar konusunda cinsiyet seçimi daha önce de birkaç kez tartışma konusu olmuştu. Uzmanlar ise, Siri'ye eklenen bu seçeneklerle birlikte 'çeşitliliğin olumlu yönde artacağı' yönünde yorumlarda bulunuyor.

Öte yandan, koronavirüsle birlikte cihazlarda yer alan yüz tanıma sisteminde de problemler yaşanıyordu. Kullanıcıların maske takmaları nedeniyle yüz tanıma sistemini işlevli kullanamadıkları yönündeki şikayetlerinden sonra, Apple'ın bu sorunu Apple Watch üzerinden doğrulama ile aşmayı planladığı öğrenildi.