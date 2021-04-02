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    Arka Sokaklar, Kanal D, dizi

    Arka Sokaklar'da avukatla polisin karşı karşıya geldiği sahne tepki çekti: 61 barodan RTÜK'e şikayet

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    Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, avukatların tepkisiyle karşılaştı. 61 baro, diziyi RTÜK'e şikayet etti.

    Arka Sokaklar dizisi, avukatların tepkisini çekti. 61 baro başkanı, Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar adlı diziyi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikâyet etti.

    Baro başkanları şikayet dilekçesinde, dizinin 583. bölümünde, 'avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu, polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiği' gerekçesiyle yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep etti.

    ‘Yargı erkine hizmet eden iki görevin çatışma içinde gösterilmesi son derece tehlikelidir’

     Şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

    “Yaygın yayın yapan ve tüm dijital platformların kanal listesinde ilk sıralarda yer alan Kanal D isimli televizyon kanalında uzun yıllardır süren 'Arka Sokaklar' isimli dizinin 26.03.2021 tarihli 583. bölümünde avukat rolünü canlandıran şahıs, polis rolünü canlandıran kişilerce kelepçelenerek gözaltına alınmakta ve yine aynı sahnede polis memuru tarafından avukata tokat atılmaktadır. Şikâyet konusu sahnede avukata karşı ‘Rahat dur’, ‘Bu daha hiçbir şey’ gibi tehdit ve hakaret içerikli cümleler sarf edilmekte, polis memurlarına da ‘Oğlum tutsanıza şunu’, ‘Bir adamı zapt edemiyorsunuz, kelepçeleyin şunu’ dendikten sonra avukat tokat atılarak zapt edilmeye çalışılmaktadır.

    İlk olarak belirtilmesi gereken şudur ki; Avukatlık mesleği, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve sair mevzuat uyarınca kamu hizmetidir. Ülkemizde yargı mekanizması 3 sacayağından oluşmaktadır. Bunlar iddia, savunma ve hüküm olmakla birlikte savunma mekanizmasını ifa eden kişiler kamu görevlisi sıfatına haiz avukatlardır. Ne yazık ki toplumumuzda sık sık avukatların müvekkillerinin haklarını savunan bir vekil olduğu göz ardı edilmekte ve ilgilendikleri davalarla özdeş tutulmaktadır. Bu sebeple senaryo gereği dahi olsa bir kamu görevlisinin yine bir başka kamu görevlisi tarafından hakarete uğraması, darp edilmesi ve sokak ortasında herkesin görebileceği bir biçimde aşağılanarak ters kelepçe ile zorla polis aracına bindirilmesi toplum vicdanını derinden yaralamıştır.

    Hangi sebeple olursa olsun avukat olduğunu beyan etmiş bir kimseye bu tarz bir muamele yapılabilmesi kabul edilebilir değildir. Üstelik dizide polis rolünü üstlenen kişi, vatandaşlara karşı yerinde olarak ‘iyi polis’ olarak lanse edilmekte, sanki onun yaptığı tüm fiiller de doğruymuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hal böyle olunca hukuka aykırılığın boyutu daha da artmaktadır.

    Kaldı ki bu muamele bir avukata değil de sıradan bir vatandaşa karşı gerçekleştirilseydi dahi hiçbir haklılık payı bulunmadığı gibi bu muamelenin kanun ordusu niteliğindeki polis teşkilatının vakar ve itibarına da zarar vereceği tartışmasızdır. Yargı erkine hizmet eden iki görevin böylelikle çatışma içinde gösterilmesi de son derece tehlikelidir. Ortada işlenmiş bir suç varsa kolluğun görevi yalnızca suçun icra hareketlerine son verilmesini sağlamak veya icrayı engellemek, delilleri hukuka uygun biçimde toplamak ve suç şüphesi altında bulunan kişileri yine hukuk kuralları çerçevesinde derdest ederek ifadesini almaktan ibarettir.

    Avukatlara karşı, görevleri nedeniyle işlenen suçların her geçen gün arttığı toplumumuzda şikâyet konusu yayında 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının b, c, ç, g, ı, ş bentleri ile 2. ve 3. fıkraları ihlal edilmiştir. Nitekim ilgili kanunun m.8/1- b bendinde yayın hizmetleri ‘….sınıf….farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz’ denilerek bu tarz tahrik içerikli yayınların yaptırıma tabi olacağı düzenlenmektedir. Zira bahsi geçen dizinin ilgili bölümünde avukata yönelik gerçekleşen haksız ve çirkin muamele vatandaşlar arasında tahrik uyandırmakta, adeta polis ve avukatları birbiriyle çatışma içerisine sokmaktadır. Avukatın polis tarafından tokatlanabildiği bir yayın aynı kanunun 8/1-c bendinde belirtilen ‘hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz’ hükmüne de aykırılık teşkil etmektedir. Hukukumuzda ‘kişilerin adaleti’ kavramı yoktur. Adaleti tesis etme yetkisi Anayasa tarafından yalnızca yargı makamlarına tanınmış bir yetkidir. Hukukun üstünlüğünün, yargının kurucu unsuru olan savunmanların kolluk tarafından darp edilmesi ve ters kelepçeyle zapt edilmesiyle sağlanamayacağı açıktır. Aynı şekilde ilgili yayın 6112 sayılı kanunun m.8/1- ç'ye aykırı biçimde, çirkin ve insan onuruna yakışmayacak derecede muamele içermektedir. Aynı fıkranın devamında, ‘yayınlar kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez’ denmesine rağmen yayın kuruluşu kişi olarak avukatı, meslek olarak da avukatlığı küçük düşürmekte ve aşağılamaktadır. Polisin avukata karşı gerçekleştirdiği darp ve tokat eylemi, hem 6112 sayılı kanunun m.8/1-g ile yasaklanmakta hem de 5237 sayılı TCK kapsamında suç sayılmaktadır. Yayın aynı zamanda kanun kapsamında düzenlenen gerçeklik ve doğruluk ilkesine aykırılık teşkil etmekte ve toplumda 'avukata karşı suç işlenebilir' algısı yaratmaktadır.

    Bahsi geçen ‘Arka Sokaklar’ adlı dizi uzun yıllardır aynı televizyon kanalında ve en izlenir saatte yayınlanmakta, küçükten büyüğe her yaş grubu tarafından da takip edilmektedir. Gelişim çağındaki çocuklar ve olgunlaşma dönemindeki gençler açısından olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içeren bu dizi, özellikle son bölümünde yayınlanan avukat-polis çatışmasıyla çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimlerine büyük bir zarar vermiştir. 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 2. ve 3. fıkraları çocukları şiddete yönlendiren zararlı içerikler ile olumsuz örnek oluşturabilecek davranışları içeren yayınların yine aynı kanunun 32. maddesi kapsamında denetime tabi tutulacağı ve yaptırım uygulanacağı hususunu düzenlemektedir.

    İlgili yayının, yukarıda açıklanan sebepler doğrultusunda değerlendirilmesi ve yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32. maddesi ve diğer hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanması gerekmektedir."

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    Etiketler:
    Polis, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şiddet, Avukat, Arka Sokaklar
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