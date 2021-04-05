İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gecenin ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.

Kent genelinde gecenin ilk saatlerinde başlayan sağanak yağış, şiddetini ilerleyen saatlerde arttırdı.

Ufak çaplı su birikintilerine de neden olan yağışın gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.