Şarj edilmeden 28 bin yıl boyunca çalışabilen pilin tanıtımı yapıldı

ABD merkezli Nano Diamond Battery (NDB) firması, nükleer atıklardan elde edilen radyoaktif izotopları birleştirerek 28 bin yıla kadar dayanacak bir pil oluşturdu. Pilin 2023 yılında satışa sunulması planlanıyor.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan batarya şirketi, nükleer atıkları kullanarak 28 bin yıl boyunca kesintisiz çalışabilen bir radyoaktif elmas pil üretti.

US startup has combined radioactive isotopes from nuclear waste with ultra-slim layers of nanodiamond to create a battery that purportedly can 28,000 year. #NDB #NanoDiamondBattery https://t.co/TN1Hnbn6VJ — TheFinancialDistrict (@TheFinancialDi2) April 5, 2021

​Firma tarafından yapılan açıklamada, pilin izotoplar tarafından yayılan enerjiyi çekmek için panelli nano-elmas katmanlarıyla çevreleneceği belirtildi.

Şirket CEO'su Dr. Nima Golsharifi, "Elmas pil, on binlerce yıl dayanıklılık göstermesinin yanı sıra, nükleer atığın faydalı bir şeklde kullanılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Golsharifi ayrıca, cep telefonlarında ve diğer elektronik cihazlarda 9 yıl kullanılabilecek elmas pil geliştirdiklerini belirtti.

Nano Diamond Battery (NDB), radyoaktif elmas pilin insanlar için 'tamamen güvenli' olduğunu ve pili önümüzdeki iki yıl içinde uzay ajansları da dahil ticari ortaklara satışının planlandığını açıkladı.