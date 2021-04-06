Morgan Freeman: Bana güveniyorsanız aşı olun

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve yönetmen Morgan Freeman, sevenlerine Kovid-19'a karşı aşı olma çağrısında bulundu. Freeman, "Bana güveniyorsanız tavsiyeme uyup Kovid-19'a karşı aşılanın" dedi.

83 yaşındaki Freeman, The Creative Coalition tarafından pazartesi günü yayınlanan kamu spotunda, "Ben bir doktor değilim ama bilime güveniyorum. İnsanların da bana güvendiği söylendi" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, "Bu yüzden burada bilime güvendiğimi ve aşıyı yaptırdığımı söyleyeceğim. Matematikte buna dağılma özelliği deniyor. Bunun toplumsal karşılığı insanların birbirlerini gözetmesidir" diye devam etti.

Amerikalıları aşı olmaya çağıran Freeman, bunun, dünyayı 'yeniden eskisi gibi eğlenebilmek için güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olacağını' ifade etti.

Amerikalı aktör, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Freeman, aldığı sayısız ödül ve filmlerinde gösterdiği üstün performansla Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilmekte.