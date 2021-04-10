75 yaşında liseyi bitirdi, üniversiteye hazırlanıyor

Yalova'da 4 yıllık eğitiminin ardından 75 yaşında lise diplomasını alan Zeynep Güler Bağ, şimdi de üniversiteye hazırlanıyor. 2 çocuk, 3 torun sahibi Bağ, "Aklınız başınızda olduktan sonra okumanın yaşı yok. Üniversitede de belli bir yere geleyim, yaşım var ama hiç önemli değil en azından torunlarıma, okumayanlara örnek olayım" dedi.