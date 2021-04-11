Zehirli engerek yılanını elleriyle yakalayıp bidona soktular

Antalya Kepez’de yaşanan olayda sokakta top oynayan çocuklar yol üzerindeki yılanı görünce ailelerine haber verdi. Çocukların haber vermesi ile gördükleri karşısında şaşıran mahalle sakinleri bir süre yılanı izledi.

Zehirli engerek yılanı olduğu öğrenilen yılanı önce 30 santimlik bir çubukla yoklayıp sonra su bidonuna sokmaya çalıştılar. Yılanın kafasına doğru bidonun ağzını yaklaştıran mahalle sakini başarılı olamayınca bir başkası yılanı kuyruğundan yakalayıp bidona soktu. Yılandan önce korkan çocuklar daha sonra şişede sevdi. Yılan bir süre sonra doğaya tekrar bırakıldı. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.