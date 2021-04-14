THY ve Pegasus’tan 'kısmi kapanma' açıklaması

Kısmi kapanma kararının duyurulmasının ardından Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan, uçuşlarla ilgili açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındığını duyurmuş, 'Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek' demişti. Bu açıklamanın ardından Türk Hava Yolları ve Pegasus, uçuşlara dair duyuru yaptı.

Açıklamayı yapanYahya Üstün, “Değerli misafirlerimiz; sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler” dedi.

THY’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “Değerli yolcularımız; 14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak kısıtlama süresince yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz” denildi.

Değerli yolcularımız;



14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak kısıtlama süresince yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler.



Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz. pic.twitter.com/pynlA0AsdW — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) April 13, 2021

​Pegasus’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler” denildi.

14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler. #PegasusSağlıklıUçuşlar ✈️ pic.twitter.com/uyfqjZzxnd — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) April 13, 2021

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