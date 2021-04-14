THY ve Pegasus’tan 'kısmi kapanma' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındığını duyurmuş, 'Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek' demişti. Bu açıklamanın ardından Türk Hava Yolları ve Pegasus, uçuşlara dair duyuru yaptı.
THY’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “Değerli yolcularımız; 14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak kısıtlama süresince yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz” denildi.
Değerli yolcularımız;— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) April 13, 2021
14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak kısıtlama süresince yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler.
Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz. pic.twitter.com/pynlA0AsdW
Pegasus’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler” denildi.
14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler. #PegasusSağlıklıUçuşlar ✈️ pic.twitter.com/uyfqjZzxnd— Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) April 13, 2021
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