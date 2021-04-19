Yanına oturan kişinin 'Allah'ım bu kadar şansız olamam' demesi, zayıflama kararı aldırdı: 1 yılda 92 kilo verdi

Osmaniye’de Bünyamin Maskan’ın, iki yıl önce bindiği uçakta duyduğu cümleyle hayatı değişti. Fazla kilolarından dolayı yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte uçak yolculuğu yapacağı esnada yanında oturan gencin ‘Allah’ım bu kadar şanssız olamam’ demesinden sonra zayıflamaya karar veren Maskan, diyetisyen yardımıyla 189 kilodan 97 kiloya indi.

Osmaniye’de esnaflık yapan 42 yaşındaki Bünyamin Maskan, sağlık sorunlarından dolayı iki yıl önce aile hekimine gitti. Yapılan tahlillerde aşırı kilolarından dolayı vitamin ve demir eksikliği sorunu yaşayan Maskan’a doktoru kilolarından kurtulması için diyetisyeni tavsiye etti.

Fazla kilolarından kurtulmak için diyetisyene başladığında 189 kilo olan Bünyamin Maskan, bir yıl içerisinde diyetisyeninde yardımıyla 92 kilo vererek 97 kiloya düştü. Kilo verme sürecinde sarkma sorunu yaşamamak isteyen Maskan, daha sağlıklı kilo verebilmek için spor yapmaya da başladı. Kilo vermesi için hayatında birçok neden olduğunu ifade eden Maskan, kendisini kilo vermeye teşvik eden en büyük nedenini uçak yolculuğunda yaşadığı diyalogla anlattı.

İstanbul’a gitmek için cam kenarından bilet alan Bünyamin Maskan, yerine oturmak için geldiğinde bir gencin “Allah’ım bu kadar şansız olamam” cümlesinden etkilenerek fazla kilolarından kurtulmaya karar verdiğini söyledi. Bir yıllık azmin sonunda yeni bir Bünyamin’in olduğunu belirten Maskan, şimdilerde hayatın her alanından keyif aldığını kaydetti.

‘Hayatım artık yaşanmaz hale gelmişti’

Bünyamin Maskan, kilo verme sürecinden önce yaşadığı sorunları anlattı:

“42 yaşındayım 40’lı yaşlara kadar 60 yaşında gibiydim. Kilolarım artık yaşanmaz hale getirmişti beni, kurtulmak için çareler arıyordum. Diyetisyene gittim ilaçlar kullandım ama bir türlü olmuyordu. Hayatım artık yaşanmaz hale gelmişti bana illallah ettirdi. Rahatsızlıklarımdan dolayı aile hekimim tahlil yaptı. Sonuçlarımın çok kötü olduğunu B-12, D vitamini ve demir depolarımın boşaldığını bunlardan dolayı acilen diyetisyene gidip zayıflamam gerektiğini söyledi. Bu aralarda 189 kiloyu görmüştüm. Geceleri uykudan uyanmalar, nefes alamamalar bir baş ağrısı ile günü tamamlamalar, günün 13-14 saatini uyuyarak geçirmeler, işte çalışamaz olmak, merdiven çıkamama, sosyal faaliyetlerden mahrum kalmak bunların hepsini artık son demine kadar yaşadım. Aile hekimimin yönlendirmesiyle diyetisyene gittim. 189 kiloyu gördükten sonra diyetisyeninde yardımıyla belli bir kilo verdim daha sonra başka bir diyetisyenle devam ettim. Çünkü bu defa kararlıydım sonuna gidip bu işi bitirmeye.”

‘Kendime son bir şans vermem gerektiğini düşündüm, inandım’

Duyduğu bir cümleyle yeni bir Bünyamin’in hayata 'Merhaba' dediğini ifade eden Maskan, şunları söyledi: