Hindistan’da maske takmadığı için polisin ceza kesip, tartakladığı bir kişi polise tokat atarak olay yerinden hızlıca kaçtı.

Uttar Pradesh eyaletinde polis memuru maske takmadığı için kesilen para cezasını ödemeyi reddeden bir kişiyi tartakladı. Genç erkek ise, araç içinde oturan polise tokat atarak karşılık verdi. Polise tokat atmasının ardından olay yerinden koşarak kaçan genci diğer bir polis memuru yakalamaya çalıştı.

मास्क ना पहनने पर SI ने जड़ा थप्पड़, युवक ने भी पलट कर मारा चांटा और यूं हुआ फुर्र #COVIDー19 https://t.co/tA8BKkenO0 — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) April 21, 2021

Genç, kısa sürede gözden kaybolarak izini kaybettirdi. Olayın yaşandığı anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

Hindistan'da bir kişi, maske takmadığı için kendisine ceza kesen polise tokat atıp kaçtı https://t.co/NvlI70etuc pic.twitter.com/pKTH7te9Ls — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 21, 2021

Kısa süre önce Hindistan'da polis, maske takmayan 5 kişiye ördek yürüyüşü yaptırmıştı.