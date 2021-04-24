Antalya'da kısıtlamaları ihlal ederek gece kulübünde eğlendiler: 'Biz isteriz de kulüpler açılmaz mı?'

Antalya'da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, bir eğlence merkezinde toplanıp, eğlence düzenledi. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan gençlerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Risk haritasında 'çok yüksek iller' kategorisindeki Antalya'da bir grup genç, tedbirlere ve uyarılara rağmen bir eğlence mekanında bir araya gelip eğlendi.

Muratpaşa ilçesindeki bir eğlence mekanında çekildiği değerlendirilen görüntülerde bir grup gencin müzik eşliğinde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendiği görüldü.

Gençler, o anların görüntülerini ise sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Paylaşım yapanlardan birinin, "Biz isteriz de kulüpler açılmaz mı ayol, bir lafıma bakar" notunu düştüğü görüldü.

© DHA Antalya'da kısıtlamaları ihlal ederek gece kulübünde eğlendiler

Polis, görüntülerden yola çıkarak eğlenceye katılanları belirlemek için çalışma başlattı.