Yapımcı Mustafa Uslu, nafaka indirimi için dava açtı

Yapımcı Mustafa Uslu, eski eşi mimar Öznur Dursun’a dava açarak iki çocuğuna ödediği nafakada indirim talep etti.

Yapımcı Mustafa Uslu ile eski eşi mimar Öznur Dursun 5 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini anneye verirken, Uslu’nun çocuklarına aylık 12 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Ödenen nafaka, ÜFE-TEFE ortalamasından yapılan artış ile 21 bin 226 liraya ulaştı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre Uslu, bu konuda dava açtı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerinin kötüye gittiğini belirten Uslu, 21 bin 226 lira olan nafakanın 5 bin liraya indirilmesini istedi.