Çin'de gıda israfını önleyen yeni yasa kapsamında 'mukbang' videoları yasaklandı

Çin'de kaynakları muhafaza etme ve gıda israfının önüne geçmeyi öngören bir yasa çıkarıldı. Yasa kapsamında, video paylaşım platformlarında 'mukbang' adıyla bilinen aşırı yemek yeme videoları da yasaklandı.

Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından geçen gün onaylanan yeni yasa, vloggerların ve sosyal medya fenomenlerinin aşırı miktarda yiyecek tükettikleri ya da 'yemek yiyormuş gibi yaptıkları' içeriklerin paylaşımını yasaklıyor.

100 bin yuana varan para cezaları uygulanacak

Yasa, bu türden videoları paylaşan kişilere 100 bin yuana (15 bin 451 Amerikan doları) varan para cezaları verilmesini öngörüyor.

Çinli içerik üreticilerinin, muazzam miktarlarda yiyecekler tüketilen ve sosyal medyada 'mukbang' adıyla bilinen yayınlarla yüzlerce dolar bağış aldıkları biliniyor.

FOOD SECURITY IN CHINA | OPERATION EMPTY PLATE



Chinese President Xi Jinping's push to discourage the public from overindulging in food and drink is backed up by fines against broadcasters and restaurants encouraging such behavior.https://t.co/WovK0WrGeJ — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) April 30, 2021

Bu ayın başlarında Çin'in yolsuzluk izleme örgütü, video paylaşım platformlarının gıda israfını teşvik ettiklerini söyleyerek, söz konusu 'şovlara' son verme çağrısı yapmıştı.

İhtiyaçtan fazla yemek siparişini teşvik eden reklamlara da yasak

Ayrıca yasa, restoranların fazla miktarda yiyecekleri yenmemiş halde bırakmaları halinde müşterilerden para almasını da sağlayacak.

Bununla birlikte mevzuat, tüketicileri gıda israfına yol açan aldatıcı pazarlama yöntemlerinden de koruyor; ülke makamlarının, reklamların müşterileri ihtiyaç duyduklarından daha fazla yiyecek sipariş etmeye teşvik ettiğini belirlemesi halinde restoranlar para cezasına çarptırılabilecek. Bu konuda gıda tedarikçilerine verilecek para cezası ise yasada 50 bin yuan (7 bin 730 Amerikan doları) olarak geçiyor.

Öte yandan yasa, ofis ve okul kafeteryalarının yanı sıra yiyecek dağıtım uygulamalarını da kapsayarak atıkları azaltmak için yönergeler belirliyor. Yasa, süpermarketlerin son kullanma tarihine yaklaşan ürünleri toptan bir şekilde satmasını zorunlu kılıyor.

'Ülkenin gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğu anlamına gelmiyor'

Çin medyası ise yasanın, toplumu 'mantıklı ve sağlıklı yeme-içme alışkanlıklarına teşvik etme amacıyla' hazırlandığını söylerken, bunun ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya olmasıyla alakalı olmadığını vurguladı.

Yasanın bundan ziyade Çin nüfusunun artışı karşısında 'gıda güvenliğini' tesis etmeyi ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmayı amaçladığı belirtiliyor.

Her yıl 18 milyon ton yiyecek israf ediliyor

Akademisyeler, Çin'in kentsel bölgelerindeki restoranların her yıl 18 milyon ton, yani 30 ila 50 milyon insanı doyurmaya yetecek miktarda gıdayı israf ettiğini tahmin ediyor.

“Restaurants in China’s cities waste 17 million to 18 million tons of food a year, enough to feed 30 million to 50 million people” “China could face a food shortage of about 130 million tons by 2025 as its farming population shrinks” https://t.co/v7UqkE8QBi — 秋田浩之(日本経済新聞） (@Hiroakitanikkei) April 30, 2021

Yeni kabul edilen yasa, ülke çapındaki 'Tabağını Temizle' kampanyasının devamı olarak tanımlanıyor. Kampanya dahilinde ülkedeki restoranlara sözgelimi sloganın yer aldığı posterler de asılmıştı.