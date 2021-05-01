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    Çin - yemek

    Çin'de gıda israfını önleyen yeni yasa kapsamında 'mukbang' videoları yasaklandı

    © REUTERS / Tingshu Wang
    Yaşam
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    Çin hükümeti, ülkede gıda israfının önüne geçilmesini öngören yeni bir yasa çerçevesinde video paylaşım platformlarında 'mukbang' adıyla bilinen yemek yeme videolarının paylaşılmasını yasakladı.

    Çin'de kaynakları muhafaza etme ve gıda israfının önüne geçmeyi öngören bir yasa çıkarıldı. Yasa kapsamında, video paylaşım platformlarında 'mukbang' adıyla bilinen aşırı yemek yeme videoları da yasaklandı.

    Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından geçen gün onaylanan yeni yasa, vloggerların ve sosyal medya fenomenlerinin aşırı miktarda yiyecek tükettikleri ya da 'yemek yiyormuş gibi yaptıkları' içeriklerin paylaşımını yasaklıyor.

    100 bin yuana varan para cezaları uygulanacak

    Yasa, bu türden videoları paylaşan kişilere 100 bin yuana (15 bin 451 Amerikan doları) varan para cezaları verilmesini öngörüyor.

    Çinli içerik üreticilerinin, muazzam miktarlarda yiyecekler tüketilen ve sosyal medyada 'mukbang' adıyla bilinen yayınlarla yüzlerce dolar bağış aldıkları biliniyor.

    Bu ayın başlarında Çin'in yolsuzluk izleme örgütü, video paylaşım platformlarının gıda israfını teşvik ettiklerini söyleyerek, söz konusu 'şovlara' son verme çağrısı yapmıştı.

    İhtiyaçtan fazla yemek siparişini teşvik eden reklamlara da yasak

    Ayrıca yasa, restoranların fazla miktarda yiyecekleri yenmemiş halde bırakmaları halinde müşterilerden para almasını da sağlayacak.

    Bununla birlikte mevzuat, tüketicileri gıda israfına yol açan aldatıcı pazarlama yöntemlerinden de koruyor; ülke makamlarının, reklamların müşterileri ihtiyaç duyduklarından daha fazla yiyecek sipariş etmeye teşvik ettiğini belirlemesi halinde restoranlar para cezasına çarptırılabilecek. Bu konuda gıda tedarikçilerine verilecek para cezası ise yasada 50 bin yuan (7 bin 730 Amerikan doları) olarak geçiyor.

    Öte yandan yasa, ofis ve okul kafeteryalarının yanı sıra yiyecek dağıtım uygulamalarını da kapsayarak atıkları azaltmak için yönergeler belirliyor. Yasa, süpermarketlerin son kullanma tarihine yaklaşan ürünleri toptan bir şekilde satmasını zorunlu kılıyor.

    'Ülkenin gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğu anlamına gelmiyor'

    Çin medyası ise yasanın, toplumu 'mantıklı ve sağlıklı yeme-içme alışkanlıklarına teşvik etme amacıyla' hazırlandığını söylerken, bunun ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya olmasıyla alakalı olmadığını vurguladı.

    Yasanın bundan ziyade Çin nüfusunun artışı karşısında 'gıda güvenliğini' tesis etmeyi ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmayı amaçladığı belirtiliyor.

    Her yıl 18 milyon ton yiyecek israf ediliyor

    Akademisyeler, Çin'in kentsel bölgelerindeki restoranların her yıl 18 milyon ton, yani 30 ila 50 milyon insanı doyurmaya yetecek miktarda gıdayı israf ettiğini tahmin ediyor.

    Yeni kabul edilen yasa, ülke çapındaki 'Tabağını Temizle' kampanyasının devamı olarak tanımlanıyor. Kampanya dahilinde ülkedeki restoranlara sözgelimi sloganın yer aldığı posterler de asılmıştı.

    Etiketler:
    Para cezası, Sosyal medya, yasa, mukbang, gıda israfı, Çin
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