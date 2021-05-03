Tarkan, Yıldız Tilbe'nin teklifini kabul etmedi: 'Sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver'

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyadan 'Kış Güneşi' şarkısını seslendirerek, "Tarkan'a pas atıyorum" dediği teklifi Tarkan geri çevirdi. Sanatçı, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım" dedi.

Twitter'da akım başlattığını duyuran şarkıcı Yıldız Tilbe, Tarkan'ın seslendirdiği söz ve müziği ise kendisine ait olan 'Kış Güneşi' şarkısını söyledi.

Paylaştığı videonun sonunda "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba" diyen Tilbe'ye Tarkan'dan şu yanıt geldi:

"Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver."

Yıldız Tilbe Tarkan'ın yanıtına "Teşekkür ederim" diye cevap verdi.

Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al,bir başkasına atıver😘 — Tarkan (@tarkan) May 2, 2021

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