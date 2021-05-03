Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Coşkun Göğen: Yediğim küfür, aldığım paraya değmedi hayat boyunca

Yeşilçam’da oynadığı ‘kötü adam’ rolleriyle tanınan Coşkun Göğen unutamadığı filmin ‘Batan Güneş’ olduğunu söyleyerek “Tam 3 sene Beyoğlu’na dayak yememek için çıkmadım. O film, Türkiye’de hasılat rekoru kırdı. Beni arayıp ‘dümbük’ diye küfrederlerdi. Benim yediğim küfür, aldığım paraya değmedi hayat boyunca” dedi.

Hürriyet’ten Eda Solmaz’a konuşan Yeşilçam’ın ‘kötü adamı’ Coşkun Göğen, rollerini kabiliyeti sayesinde aldığını dile getirdi:

“O rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Film ise tamamen senaryo çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım.”

‘İyi adamı oynadığım için ayağımdan tavana astılar’

Oyuncu, “Hiç başrol oynadınız mı?” sorusuna şu yanıtı veriyor:

“300-500 arasında filmde oynamışımdır. Başı sonu yok benim oynadığım filmlerin. Başrol hiçbir zaman önemli olmadı. Sadece bir kere iyi bir karakteri oynadım. Fatma Girik ve Tarık Akan’ın ‘Kaçak’ filminde... Bir daha da tövbe ettim. İyi adamı oynadığım için ayağımdan tavana astılar. Az daha ölüyordum. İyiyi oynamak zor ve sıkıcıymış. İnsanlar bildiği işi yapmalı.”

‘Tam 3 sene Beyoğlu’na dayak yememek için çıkmadım’

Göğen’in unutamadığı filmi ise Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un başrolündeki ‘Batan Güneş’ olduğunu söyleyerek “Tam 3 sene Beyoğlu’na dayak yememek için çıkmadım. O film, Türkiye’de hasılat rekoru kırdı. Yeni Melek Sineması’nda 10 hafta oynadı. Beni arayıp ‘dümbük’ diye küfrederlerdi. Benim yediğim küfür, aldığım paraya değmedi hayat boyunca” dedi.

‘Yıllarca buradaki sahillerde animatörlük yaptım, selfie kuyruğu oluyordu benim yüzümden’

75 yaşındaki Coşkun Göğen, şu anda Antalya’da eşi Angel’la yaşıdığını ifade ederek “Oyunculuğun yanı sıra Osmanbey’deki dükkanımda konfeksiyon konusunda çok ilerlemiştim. Fakat 1988’de işlerim battı. Ben de Antalya’ya gittim. 7 buçuk aydır da evde oturuyorum. Eşim ise bale öğretmenliğine devam ediyor. Kendi evimiz ve emekli maaşım var. Aç değiliz, susuz değiliz... Yıllarca buradaki sahillerde animatörlük yaptım. Selfie kuyruğu oluyordu benim yüzümden” dedi.