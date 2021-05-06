Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları ikaz etmek için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu

Antalya’nın Serik ilçesinde, Ergün Alpman, sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz etmek amacıyla balkonuna ses sistemi kurdu, polis sireniyle anons yaptı.

Evde otururken aklına insanları uyarma fikrinin geldiğini ve hemen uygulamaya koyduğunu söyleyen Alpman, “Böyle oyun yaptık. Telefondan siren sesi verdik, ben anons yaptım” dedi.

‘Sesin nereden geldiğini anlayınca kulak asmaz oldular’

Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten 67 yaşındaki Alpman, “2 senedir hastalıktan böyle evde kalıyoruz. Motorum yatıyor binemiyorum ama millet geziyor. Biz de eşimle burada otururken, dedik ki bunlar niye geziyor, ondan sonra böyle oyun yaptık. İnternetten siren sesi indirip hoparlöre bağladık, ben de anons yaptım. İlk zamanlar insanlar sesin nereden geldiğini anlamayıp sağa sola kaçıştılar ama sonradan durumu anlayınca artık uyarılarımıza kulak asmaz oldular. Herkesin evde kalmasını istiyorum, bu hastalık bitene kadar evinde oturmalı kurallar, hükümetimiz ne derse onu yapmalı. Başka türlü bu hastalık bitmez” dedi.

Yaptığı anonsun olumlu karşılandığını belirten Alpman, “Çoğu gülüyor, çoğu da iyi yapmışsın diyorlar, ikaz oluyor bir yerde mizah gibi oldu ama inşallah atlatacağız bu hastalığı” diye konuştu.