14 yaşındaki yazılımcı, milyonlarca iPhone'un Instagram uygulamasını kilitledi

Bir süredir milyonlarca iPhone kullanıcısının Instagram'ın hikaye kısmına girişte donma sorunuyla karşılaşmasının sırrı çözüldü. 14 yaşındaki bir yazılımcının sebep olduğu uygulama hatasının Instagram tarafından giderildiği belirtildi.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, uzun bir süredir iPhone kullanıcılarının hikaye kısmında yaşadığı kilitlenme ve uygulamadan atma sorununu çözdü.

For the last week I've been bombarded with messages asking how a simple instagram story has been able to completely crash people's phones.



Here's your answer 😈https://t.co/gkBxyt7aAO #pgtalal pic.twitter.com/26PmQ9aBvy — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) May 6, 2021

​Dünya genelinde birçok iPhone kullanıcısını uygulamanın hikaye bölümünde önce tuhaf bir görüntü, sonra da bir çökmeyle karşılaştıran hatanın, 14 yaşında olan ve kimliği belirtilmeyen bir yazılımcının girdiği koddan kaynaklandığı ifade edildi.

Mevcut sorunun, 'Pgtalal' adıyla bir Instagram hesabı bulunan yazılımcının paylaştığı hikayeye tıklayanlarda görüldüğü bir YouTuber tarafından ortaya çıkarıldı. Aktif olarak kullanılan Pgtalal hesabının 70 bin takipçisi bulunuyor. TikTok hesabı da sahip olduğu belirtilen genç yazılımcı hakkında başka bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan, hatadan Android kullanıcılarının çoğunun etkilenmediği belirtilirken, etkilenen az sayıda Android kullanıcısı ise, Instagram'ın hikaye kısmında mor renkte bir fon, konfeti efekti ve 'Your Love' isimli bir şarkıyla karşılaştı.