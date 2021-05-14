Kısıtlamayı ihlal etti, ‘Savcı akrabam var’ dedikten sonra koşarak kaçmaya çalıştı

Antalya’da rutin trafik kontrollerinde durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada, “Savcı akrabam var” dedi. Sürücü, gazetecilerce görüntülendiğini anlayınca kelepçeli halde kaçmaya çalıştı.

Antalya’da gerçekleşen olayda, edinilen bilgiye göre rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için trafik polisleri tarafından durduruldu.

Cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek “Savcı akrabam var” dedi. O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

‘Kendimi öldürürüm, çekmesin, canımı al Allah’ım’

Hüseyin S. kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan şahıs kendisini yere atarak “Kendimi öldürürüm, çekmesin. Canımı al Allah’ım” diyerek bağırdı.

Şahıs işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.