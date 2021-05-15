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    Babasının yaptığı 150 TL maliyetli düzenekle ilk adımlarını atan minik Özge protez bacakla bayrama koşarak girdi

    © İHA / AHMET SERDAR ESER - SUAT METİN
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    Antalya’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 8 yaşındaki Özge, en son ‘baba koşabilecek miyim?' sorusu üzerine duyarlı vatandaşların yardımda bulunarak aldığı proteziyle ilk koşu antrenmanını gerçekleştirdi.

    Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (41) ve eşi İlknur Yıldırım’ın (37) 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. Özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden 7 yaşındaki Özge Yıldırım, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul’da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya’da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

    Doğrama atölyesinde baba, kızının hayalleri için uğraştı

    Daha önce kızının koşabilmesi için bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir ederek koşması için çabalayan Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi. Baba ile kızı koşma hayalleri kurarken ilerleyen zaman ve Özge’nin boyunun uzaması protezin değişme ihtiyacını doğurdu.

    İhlas Haber Ajansı’nın 14 Haziran 2020 tarihinde Özge’nin koşmak istediğine yönelik haber sonrası aileye vatandaşlar ve ismini açıklamak istemeyen özel bir dernek maddi yardımda bulundu. Baba Yıldırım, yardımlar sonrası alınan ve yaklaşık 50 bin lira maliyeti bulan yeni protezi alarak uyum süreci için İstanbul’a gitti. Fatih’te özel bir protez merkezinde yeni protezi takılan Özge, 3 hafta sürecek uyum sürecinde uzmanlarla birlikte yürüme eğitimi aldı.

    İlk koşu heyecanını yaşadı

    Yeni protezine uyum sağladıktan sonra koşmak için gün sayan Özge, bugün evinin yakınındaki bir parkta koşu antrenmanı yaptı. Babasının desteği olmadan yürüyebilen Özge, biraz parkta oynadıktan sonra antrenmana başladı. Oldukça heyecanlı görünen Özge, önce babasının desteğiyle, ardından tek başına hızlı adımlarla koşmanın mutluluğunu yaşadı.

    'Koşmak hayalimizdi'

    Baba Ali İhsan Yıldırım, kızının yürüme ve koşmada becerisinde her geçen gün ilerlediğini belirterek, “Önceden yürüyemezken, ayakta duramazken şimdi tek başına yürüme ve koşmanın ilk adımlarını atacak. Koşmak hayalimizdi. İlk antrenmanında benim desteğimle yavaş da olsa koştu. Bu zamanla ilerleyecek. Bana tutunmadan da onun koşmasını sağlayacağım. İnşallah o günleri de göreceğiz” dedi.

    'Pandemi olumsuz etkiledi'

    Tam kapanma döneminin kendileri açısından zor geçtiğine de değinen Yıldırım, evlerine yakın bölgedeki parka ilk defa çıktıklarını, aralarıyla farklı yerlere gidemediklerini dile getirdi.

    Eğitim konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, evde eğitim gören kızının pandemiden dolayı geri kaldığını, pazartesi gününden itibaren tekrar başvuruda bulunacaklarını aktardı. Minik Özge ise, ‘Koştum. Sevinçliyim” diyerek mutluluğunu babasıyla paylaştı.

    Etiketler:
    Antalya, Protez
    Topluluk kurallarıTartışma
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