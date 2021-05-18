Mağaza çalışanını tokatlayan büyükelçi eşi, diplomatik dokunulmazlığa sığındı

Belçika’nın Güney Kore büyükelçisinin eşi, bir mağazanın çalışanına tokat attı; yargılanmaktan kurtulmak için de diplomatik dokunulmazlığa sığındı.

Büyükelçi Peter Lescouhier’in eşi Şiang Şueki 9 Nisan’da başkent Seul’deki bir mağazada kıyafet denedi. Bir saat orada kaldıktan sonra ayrılan Şueki’nin peşine düşen bir mağaza çalışanı, üzerindeki kıyafetler de aynı mağazanın ürünü olduğu için ‘fiyatını ödemeden alıp çıktığı bir şey olmasın’ diye kontrol etmek istediğini söyledi.

Kendisinin hırsızlık yaptığından şüphelenen mağaza çalışanını öfkelenen Şueki onu kovalamaya başladı. Şueki’nin, mağazaya dönen çalışana arkadaşlarının mani olmaya çalışmasına rağmen vurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükelçi, eşinin davranış biçiminin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak özür diledi.

6 Mayıs’ta mağaza çalışanına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle polis tarafından ifadesi alınan Şueki yargıdan kaçmak için çareyi diplomatik dokunulmazlığa sığınmakta buldu.