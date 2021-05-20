Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Beceren Sokak'ta bulunan bir apartmanın yağmur suyu borularından gelen sesler üzerine vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

İHA'nın haberine göre olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede boru içerisinde kedinin sıkıştığını tespit etti.

Kedinin sıkıştığı bölgeyi belirleyen ekipler daha sonra borunun etrafını kırarak yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı https://t.co/ISb9BJp5Ud pic.twitter.com/NTFjRAUdwG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 19, 2021

Sağlık durumu iyi olan yavru kedi çevre sakinleri tarafından bakıma alındı.



