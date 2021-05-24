Kayıt
14:45 24 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Lenfödemi hastası kadın, ayrımcılıkla mücadele ediyor: 'Kabul etmeyi ve kendimi takdir etmeyi öğrendim'

    Mahogany Geter / Instagram
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1044573371_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_e67620e2315a1550347465c53c4afbd9.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202105241044573411-lenfodemi-hastasi-kadin-ayrimcilikla-mucadele-ediyor/

    Doğuştan lenfödemi (fil hastalığı) olan Amerikalı Mahogany Geter, biri 45 kilo ağırlığında olan bacağının neden olduğu sıra dışı görünümüyle barışık yaşıyor. Onu ‘deforme olmuş insan’ olarak tanımlayanlara, bacağını kesmesini söyleyen acımasız eleştirilere karşı, görünüşüyle​​ 'gurur duymayı' nasıl öğrendiğini anlattı.

    Amerikalı Mahogany Geter, lenfödem (fil hastalığı) ile doğdu. Lenfödem, fazla sıvının vücudun yumuşak dokusunda toplanarak bir bacakta şişmeye neden olduğu uzun süreli bir durumun adı. 23 yaşındaki Geter’in de sol bacağı bu nedenle tam 45 kilo ağırlığında.

    Bacağını kesmesini söylediler

    Genç kadını görümünden dolayı eleştirenler, onunla alay ederek, ona "bacağını kesip daha iyi görünmesini" söylediler. Onu ‘deforme olmuş insan’ olarak tanımlayanlar, bacağını "jambon rulosu"na bile benzettiler. Ancak o, kendi görüntüsüyle barışıp alay edenleri görmezden gelmeyi öğrendi.

    'Bacağımı domuz pastırmasına benzettiler'

    © DHA
    Balık pulu hastası 12 yaşındaki Medine yardım bekliyor: 'Hayırseverlerin Belçika'dan gönderdiği ilaçlar kargoda kırıldı'
    NTV'nin aktardığına göre, The Sun gazetesine konuşan genç kadın, “Cahil yorumlardan payımı aldım. Bir kişi bacağımın domuz pastırması gibi göründüğünü söyledi ve okuldaki bir kız bana deforme olmuş sürtük dedi. Bu acımasız insanların üstesinden gelmek çok zor oldu ama başka seçeneğim yoktu” ifadesini kullandı.

    “Uzun süre kendimi çok zayıf hissettim ama büyüdüğümde, çevrimiçi lenfödem topluluğunun ve ilham kaynağım olan annemin desteğiyle ne kadar güzel olduğumu anladım. Sadece görünüş değil, bir insan olarak...” diyen Geter, kendisiyle aynı durumda olan başka insanlara da ilham verebilmek, onlara kendilerini ve ne kadar güzel göründüklerini kabul ettirmek için elinden geleni yaptığını anlattı.

    'Takipçilerim destekleyici davranıyor'

    Görünümünden dolayı kendisine yönelik aşağılamanın çocukluk çağında başladığını anlatan genç kadın, bunun özgüvenini zedelediğini, ancak zamanla içindeki ve dışındaki güzelliği fark ettiğini söyledi.

    Şimdi modellik yapan Geter, Instagram, YouTube ve TikTok platformlarında bacağını sergilemekten kaçınmıyor. Genç kadın, internet üzerinden kendisini takip eden insanların nazik ve destekleyici davrandıklarını belirtti.

    Geter’a lenfödem teşhisi, doğumundan hemen sonra, şimdi 42 yaşında olan annesinin, sol bacağındaki farklılığı görmesi üzerine konuldu.  

    Şu anda bacağı için herhangi bir tedavi olmadığını söyleyen Geter, yalnızca fizyoterapi ve lenfatik drenaj masajı ile bacağındaki şişliğin hafifletilebildiğini anlattı.

    'Ucube gibi hissediyordum'

    doğum + bebek
    © AA
    SMA Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bektaş: Bütün SMA'lı çocuklara ilaç veriliyor
    133 kilo ağırlığında olan Geter’in sol bacağı 45 kilo. Üç kız kardeşin en büyüğü olan Geter, kendisine teşhis konulduğunda annesinin çaresiz kaldığını anlatarak, “Bir çocuk olarak hiçbir zaman güzel hissetmedim. Tanrı’nın beni lanetlediğini düşünürdüm. Çirkin, ucube gibi hissediyordum ve çok ağladığımı biliyorum” diye konuştu.

    “Daha sonra bu durumun bana verildiğine karar verdim çünkü ben duygusal olarak güçlüydüm ve üstesinden gelebilirdim” diyen Geter, “O zamandan beri kabul etmeyi ve kendimi takdir etmeyi öğrendim. Başka insanlara da farklılıklarını kutlamaları için ilham vermek istiyorum. Artık hem iç hem de dış güzelliğe sahip olduğuma inanıyorum. Bedenimin yapabilecekleriyle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

    Sosyal medya fenomenine dönüşen Geter, şimdilerde zamanının büyük kısmını YouTube kanalına içerik hazırlamakla geçiriyor. Genç kadın, “Kendimi moralsiz hissettiğimde iyi hissetmek için adım atarım. Sosyal medyaya ara veririm, müzik dinlerim, meditasyon yaparım ve annemle konuşurum, çünkü o benim terapistim” diye konuştu.

    “Zor zamanlar geçirmeme rağmen kendimi normal bir hayat yaşayan biri gibi hissediyorum” diyen Geter, “Güçlü olmaya ve bir rol model olarak hayallerime odaklanmaya çalışıyorum” ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    bacak, Ayrımcılık, fil hastalığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oral, şöyle devam etti: “Yıkılan bütün binaların demirleri alınıyor, betonları buraya dökülüyor. Taş dökseler iyi ama bütün çamuru döküyorlar buraya. Limanın içi berbat. Lağım suları buraya akıyor. Soruyoruz kaçak bağlamışlar diyorlar. Poyraz estiğinde lağım suları limana giriyor. Anormal bir pis koku oluyor burada.”
    Rize'de balıkçılar çöp dolu ağlardan şikayetçi: Maskeler yüzüyor, bu denize daha da girilmez
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet