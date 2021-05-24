Lenfödemi hastası kadın, ayrımcılıkla mücadele ediyor: 'Kabul etmeyi ve kendimi takdir etmeyi öğrendim'

Doğuştan lenfödemi (fil hastalığı) olan Amerikalı Mahogany Geter, biri 45 kilo ağırlığında olan bacağının neden olduğu sıra dışı görünümüyle barışık yaşıyor. Onu ‘deforme olmuş insan’ olarak tanımlayanlara, bacağını kesmesini söyleyen acımasız eleştirilere karşı, görünüşüyle​​ 'gurur duymayı' nasıl öğrendiğini anlattı.

Amerikalı Mahogany Geter, lenfödem (fil hastalığı) ile doğdu. Lenfödem, fazla sıvının vücudun yumuşak dokusunda toplanarak bir bacakta şişmeye neden olduğu uzun süreli bir durumun adı. 23 yaşındaki Geter’in de sol bacağı bu nedenle tam 45 kilo ağırlığında.

Bacağını kesmesini söylediler

Genç kadını görümünden dolayı eleştirenler, onunla alay ederek, ona "bacağını kesip daha iyi görünmesini" söylediler. Onu ‘deforme olmuş insan’ olarak tanımlayanlar, bacağını "jambon rulosu"na bile benzettiler. Ancak o, kendi görüntüsüyle barışıp alay edenleri görmezden gelmeyi öğrendi.

'Bacağımı domuz pastırmasına benzettiler'

NTV'nin aktardığına göre,genç kadın, “Cahil yorumlardan payımı aldım. Bir kişi bacağımın domuz pastırması gibi göründüğünü söyledi ve okuldaki bir kız bana deforme olmuş sürtük dedi. Bu acımasız insanların üstesinden gelmek çok zor oldu ama başka seçeneğim yoktu” ifadesini kullandı.

“Uzun süre kendimi çok zayıf hissettim ama büyüdüğümde, çevrimiçi lenfödem topluluğunun ve ilham kaynağım olan annemin desteğiyle ne kadar güzel olduğumu anladım. Sadece görünüş değil, bir insan olarak...” diyen Geter, kendisiyle aynı durumda olan başka insanlara da ilham verebilmek, onlara kendilerini ve ne kadar güzel göründüklerini kabul ettirmek için elinden geleni yaptığını anlattı.

'Takipçilerim destekleyici davranıyor'

Görünümünden dolayı kendisine yönelik aşağılamanın çocukluk çağında başladığını anlatan genç kadın, bunun özgüvenini zedelediğini, ancak zamanla içindeki ve dışındaki güzelliği fark ettiğini söyledi.

Şimdi modellik yapan Geter, Instagram, YouTube ve TikTok platformlarında bacağını sergilemekten kaçınmıyor. Genç kadın, internet üzerinden kendisini takip eden insanların nazik ve destekleyici davrandıklarını belirtti.

Geter’a lenfödem teşhisi, doğumundan hemen sonra, şimdi 42 yaşında olan annesinin, sol bacağındaki farklılığı görmesi üzerine konuldu.

Şu anda bacağı için herhangi bir tedavi olmadığını söyleyen Geter, yalnızca fizyoterapi ve lenfatik drenaj masajı ile bacağındaki şişliğin hafifletilebildiğini anlattı.

'Ucube gibi hissediyordum'

133 kilo ağırlığında olan Geter’in sol bacağı 45 kilo. Üç kız kardeşin en büyüğü olan Geter, kendisine teşhis konulduğunda annesinin çaresiz kaldığını anlatarak, “Bir çocuk olarak hiçbir zaman güzel hissetmedim.. Çirkin, ucube gibi hissediyordum ve çok ağladığımı biliyorum” diye konuştu.

“Daha sonra bu durumun bana verildiğine karar verdim çünkü ben duygusal olarak güçlüydüm ve üstesinden gelebilirdim” diyen Geter, “O zamandan beri kabul etmeyi ve kendimi takdir etmeyi öğrendim. Başka insanlara da farklılıklarını kutlamaları için ilham vermek istiyorum. Artık hem iç hem de dış güzelliğe sahip olduğuma inanıyorum. Bedenimin yapabilecekleriyle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal medya fenomenine dönüşen Geter, şimdilerde zamanının büyük kısmını YouTube kanalına içerik hazırlamakla geçiriyor. Genç kadın, “Kendimi moralsiz hissettiğimde iyi hissetmek için adım atarım. Sosyal medyaya ara veririm, müzik dinlerim, meditasyon yaparım ve annemle konuşurum, çünkü o benim terapistim” diye konuştu.

“Zor zamanlar geçirmeme rağmen kendimi normal bir hayat yaşayan biri gibi hissediyorum” diyen Geter, “Güçlü olmaya ve bir rol model olarak hayallerime odaklanmaya çalışıyorum” ifadesini kullandı.