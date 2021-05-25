Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir sitede kavga ihbarı alan polis olay yerine gittiğinde Medine Çakatay, polislere komşusu Sevilay Palabıyık'a ulaşamadığını ifade etti.
'Kafasını dinlemek için dışarı çıktı' dedi
'Kendisi banyoda'
Tuğçe Sayın, “Annemi öldürdüm. Kendisi banyoda" dedi. Olay yerine giren polis ekipleri Sevilay Palabıyık'ın sırtüstü yattığını ve kafasının olmadığını gördü. Bunun üzerine Tuğçe Sayın polislere, "Annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde" dedi. İnceleme yapan polis, Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerinin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir kovaya koyulduğunu gördü.
Gözaltına alındı
Yaklaşık 4 yıl öncesine kadar acil tıp teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilen Tuğçe Sayın, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sayın'ın şizofren tanısı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Sayın'ın annesinden evi kendi üzerine yapmasını istediği ve bu nedenle de tartıştıkları kaydedildi.
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