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    Emre Aşık

    Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık: 'Beni de, Emre’yi de öldürmek istediler'

    © DHA
    Yaşam
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    Yağmur Aşık ile sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında 'planlayarak adam öldürme' suçlamasıyla açılan mahkemeye, Emre Aşık'ın avukatları, Yağmur Aşık'ın eski yakın arkadaşı Süleyman Tezcan'ı tanık olarak getirdi.

    Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile sevgilileri olduğu iddia edilen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında 'planlayarak adam öldürme' suçlamasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın  dördüncü duruşması yapıldı.

    İHA'nın haberine göre mahkemeye sanık Erdi Sungur katılırken, Yağmur Aşık ise katılmadı. Baycan Şenürek SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken, Emre Aşık’ın avukatları da davada hazır bulundu.

    Ayrıca davaya sürpriz bir tanıkta Emre Aşık’ın avukatları tarafından getirildi. Yağmur Aşık’ın eski yakın arkadaşı modacı Süleyman Tezcan, tanık olarak mahkeme başkanına ifade verirken, Aşık’ın kendisini öldürmek istediğini, ifade vermemesi, tanık olmaması için de tehdit edildiğini belirtti.

    Yaklaşık 2.5 saat süren davanın dördüncü duruşmasının ardından açıklamalarda bulunan Emre Aşık’ın avukatlarından Funda Sadıkahmet Alp, şunları söyledi:

    “Müvekkilimiz Emre Bey, talimat yazıldığı için İstanbul Anadolu mahkemesinden duruşmaya katıldı burada hazır olmadı. Erdi Sungur ve Yağmur Aşık’ın adam öldürmeye teşebbüs dava dosyasına bir başka sanık Baycan Şenürek’in de Erdi Sungur’un ihbarı ile sanık olması ve adam öldürmeye teşebbüs konusu ile ilgili Anadolu Adliyesindeki dosya birleşti. Yani 3 sanıklı bir dava söz konusu. Biz mağdur vekilleri olarak katıldık. Birde tanığımız vardı Süleyman Tezcan. Kendisi Yağmur Aşık ile çok eski bir dostluğu olan birisi. Onu da kendi beyanına göre öldürmeye teşebbüs ettiği için bizim İstanbul Aile Mahkemesindeki boşanma davamız da kendisine yalan beyanda bulunması, yalan tanıklık yapması için baskı uyguladıkları, sonradan aralarının açılması sureti ile suç duyurusunda bulunmuş ve bizimle irtibata geçti. Bize tanıklık yapmak istediğini söyleyince biz de burada onu hazır ettik. Yağmur Aşık mahkemeye katılmadı. Baycan Şenürek SEGBİS yolu ile İstanbul Adliyesi’nden katıldı.” 

    Yağmur Aşık- Emre Aşık
    © Fotoğraf : Twitter
    Eski futbolcu Aşık, kendisini öldürmek istediklerini söylemişti: İkinci tetikçi Yağmur Sarnıç’ın sevgilisi çıktı

    'Şahit olan herkesi öldürüp yok etmek istiyor'

    Mahkemeye sürpriz tanık olarak getirilen ve kendisinin de ölümle tehdit edildiğini belirten Süleyman Tezcan ise, “Yağmur benim çok eski bir arkadaşım. 2019 yılına girerken bir defile vasıtası ile tanıştım kendisi ile ve daha sonrasında arkadaşlığımız pekişti. Bu dönem içerisinde Emre ile ayrılma olayları ortaya çıktı. Birçok şeyine de şahit oldum bu süre içerisinde. Ama hiçbir zaman bana zarar verebileceğini, benimle ilgili kötü şeyler düşünebileceğini hiçbir zaman aklıma getirmedim. Ama o kadar gözü dönmüş bir vaziyete geldi ki bu kişi buna şahit olan herkesi bu durum içerisinde öldürüp yok etmek istiyor ve bana da çeşitli oyunlar oynanarak, komplolar kurularak evime ajanlar yerleştirildi. Telefonlarıma ve bilgisayarıma casus programlar yüklendi. Bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli dilekçelerimi verdim. Şu anda soruşturma içerisinde gerekli belgeler ve dokümanlardan kanıtlı delilli ispatlı bir şekilde” dedi.

    'Cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana bunları beyan etti'

    Tezcan, Yağmur Aşık’ın kendisi ile telefon görüşmesi yaptığını ve cinayet planlarını anlattığını bu telefon görüşmelerinin mahkemeye sunulduğunu dile getirdi. Tezcan, şunları söyledi:

    “Bunun haricinde bugün tanıklık yapmak istememdeki tek neden bu kişi cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana bunları beyan etti. Bunlarla ilgili gerekli telefon görüşmeleri de mahkeme tarafından da istendi. Mahkeme sonucunda telefon görüşmeleri de geldiğinde zaten bunlarda herkes tarafından görülüyor olacak. İlla birisinin ölmesi mi gerekiyor. Olayın iç yüzünün anlaşılması için birisinin zarar mı görmesi gerekiyor? Ben gerçekten şu anda bu durumu anlamıyorum. Bu kişinin gözü dönmüş bir şekilde evde sürekli içip içip sadece birilerini öldürmek, birilerine zarar vermek için çeşitli oyunlar ve kumpaslar kurarak insanların hayatını karartmak için sürekli planlar yapan ve hiçbir şekilde iyi düşüncesi olmayan, kendisinden başka hiçbir kimseyi düşünmeyen bu kişi ile ilgili ben de şikayetimi yaptım ve bugün bildiklerimi anlatmak için buradaki mahkemeye geldim.” 

    'Beni de Emre’yi de öldürmek istediler'

    Kendisinin tehdit edildiğini ve duruşmalara gitmemesinin istediğini ifade vermemesinin istendiğini belirten Tezcan sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

    “Ben bunların hepsini biliyordum. Bugün burada olmamam isteniyordu. Ya da bugün burada olup bunları anlatmamam isteniyordu. Boşanma davasında Emre’nin yapmamış olduğu şeyleri, Emre’nin asla görmediğim şeylerini beyan etmem istendi. Bunları yapmayacağımı söylediğimde bana kin ve nefret besledi bu kişi ve benim hayatımı bitirmek için elinden gelen herşeyi yaptı. Bunu anladığım andan itibaren kendisi ile arkadaşlığımı bitirip savcılığa suç duyurusunda bulundum. Beni de öldürmek istediler. Emre’yi de öldürmek istediler. "

    Etiketler:
    Dava, Kasten öldürmeye teşebbüs, Öldürme, Yağmur Aşık, Emre Aşık
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