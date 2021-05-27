Çıkış yolunu bulamayan köpek balkondan atladı

İstanbul Sultangazi'de inşaatı devam eden bir binaya giren köpek, çıkış yolunu bulamadı. Kısa bir süre sonra binanın üst katına çıkan köpek, metrelerce yükseklikten aşağı atladı.

İstanbul Sultangazi'de bulunan ve inşaatı hala devam eden bir binada meydana gelen olayda, binaya giren bir köpek çıkış yolunu bulamayınca bir süre sonra binadan çıkabilmek için balkondan aşağıya atladı.

Aşağıya atlayan köpeğin koşarak uzaklaştığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.