Yozgat'ta yıldırım isabet eden 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yıldırım isabet eden 5 yaşındaki Ayşe Özçay, yaşamını yitirdi

Dereçiftlik köyünde bağ evinin önünde mantar temizleyen ailesiyle bulunan 5 yaşındaki Ayşe Özçay, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırılan Özçay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özçay, Dereçiftlik köyünde kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.