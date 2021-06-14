Aydın'da 'kaçak kazı' yapan 2 kişi zehirli gaz nedeniyle öldü

Aydın Söke'de kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi zehirli gazdan etkilenerek hayatını kaybederken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği öne sürülen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Serçin Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı, Bafa Gölü üzerinden tekneyle gidilebilen dağlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri,ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan 24 yaşındaki Ali Uludağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede bulunan 5 kişinin kuyuda bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler, kurtarma çalışması başlattı.

AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.

İzmir'den destek için gelen AFAD ekibi, zehirli gazlar için kullanılan özel bir cihaz yardımıyla yaklaşık 15 metrelik kuyuya indi. İçeriden cansız bedeni çıkarılan kişinin Erdinç Yavez olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.