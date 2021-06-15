Ünlü gazeteci Christiane Amanpour kansere yakalandı

CNN sunucusu Christiane Amanpour, yumurtalık kanserine yakalandığını ve başarılı bir operasyon geçirerek kanserli kitleyi aldırdığını açıkladı.

Haber programcısı ve sunucu Christiane Amanpour, yumurtalık kanseri olduğunu duyurdu. Amanpour, kanserin erken teşhis edildiğini ve başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti.

© DHA Araştırma: Günde 3 fincan kahve kanser riskini yüzde 52 azaltıyor ve çatışma bölgelerinde bulunan 63 yaşındaki gazeteci, pazartesi günü paylaştığı videoda ise dünya genelinde milyonlarca kadının yumurtalık kanserine yakalandığını söyleyerek 'erken teşhisin önemine' dikkat çekti.

İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) teşekkür eden Amanpour, tedavi sürecinde kendisini güvende hissettiğini ve sağlık sigortası olduğu için şanslı olduğunu söyledi.

CNN ise, kemoterapi nedeniyle Amanpour'un programını haftalık olarak yayınlamayı planladığını ve önceden planlanmış 3 haftalık bir izni olduğunu açıkladı.

Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre yumurtalık kanseri, dünya genelinde kadınlarda en fazla görülen 7. ve kadınlarda en fazla ölüme yol açan 8. kanser türü.

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA — Christiane Amanpour (@camanpour) June 14, 2021

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