Ünlü gazeteci Christiane Amanpour kansere yakalandı

Haber programcısı ve sunucu Christiane Amanpour, yumurtalık kanseri olduğunu duyurdu. Amanpour, kanserin erken teşhis edildiğini ve başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti.
İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) teşekkür eden Amanpour, tedavi sürecinde kendisini güvende hissettiğini ve sağlık sigortası olduğu için şanslı olduğunu söyledi.
CNN ise, kemoterapi nedeniyle Amanpour'un programını haftalık olarak yayınlamayı planladığını ve önceden planlanmış 3 haftalık bir izni olduğunu açıkladı.
Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre yumurtalık kanseri, dünya genelinde kadınlarda en fazla görülen 7. ve kadınlarda en fazla ölüme yol açan 8. kanser türü.
Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA— Christiane Amanpour (@camanpour) June 14, 2021
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