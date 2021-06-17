Anayasa Mahkemesi 'alkol cihazının hatalı ölçüm yaptığını' savunan sürücüyü haklı bulup ehliyetini geri verdi

Avukat Mehmet Selim Demir, 2019 yılbaşı gecesi trafik ekipleri tarafından alkol kontrolü amacıyla durduruldu. Alkol sınırı 0.50 promilken, 03.10’da yapılan nefes ölçümünde 1.27 promil alkollü çıktı. Avukat, 4-5 saat önce alkol aldığını bu nedenle sonucun doğru olamayacağını belirterek itiraz etti.

Polis ekibi, nöbetçi savcının talimatı üzerine 14 dakika sonra ikinci bir test yaptı. Sonuç 0.42 çıktı. Ancak savcı, ilk test sonucuna göre işlem yapılması ve devlet hastanesinden kan örneği alınması ve örneğin incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilmesi ve sonuca göre adli işlem başlatılması talimatını verdi. Avukat Demir’in ehliyetine altı ay süreyle el konuldu ve 1002 TL ceza kesildi.

Demir, mahkemeye başvurarak cezanın iptalini ve ehliyetinin geri verilmesini talep etti. Ancak hâkim, adli tıp sonucunu beklemeden ilk ölçümü esas alarak talebi reddetti. Gerekçeli kararda, iki ölçüm arasındaki 14 dakikada avukatın sürekli su içtiği ve sakız çiğnediği vurgulandı. Mahkeme kararından sonra çıkan adli tıp sonucunda avukatın 03.57’de alınan kan örneğinde 0.22 promil alkol tespit edildi. Bu sonuçtan sonra Avukat Demir Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

'Cihaz hatalı, adil yargılama yapılmadı'

Avukat, alkol ölçümünün yapıldığı teknik cihazın hatalı olduğunu, nitekim ölçüm sonuçları arasında ciddi oranda fark bulunduğunu, kendisinden alınan kan örneğinin incelenmesi sonucunda kandaki alkol oranının düşük çıktığın, buna rağmen alkollü olarak araç kullanması sebebiyle idari para cezası ve ehliyetinin alıkonulması işlemine karşı yaptığı itirazın reddedilmesinin adil yargılanma hakkını ve seyahat özgürlüğünü ihlal etttiğini ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi, gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi.