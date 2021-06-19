Karpuzla ilgili uyarı: 'İçindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir'

Karpuzun içindeki çatlakların 'çok büyük bir tehlikenin habercisi olabileceği' ileri sürülüyor ve 'forchlorfenuron' adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın özelliklerine dikkat çekiliyor.

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvesi olan karpuzla ilgili bazı sivil kuruluşlar, uyarılarda bulunuyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre 'karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir.' Bu çatlaklar, forchlorfenuron adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın sonucunda oluşuyor. Forchlorfenuron, ABD gibi bazı ülkelerde kullanımı resmi dairelerce onaylanmış, birkaç hormon maddesinden birisi.

Bazı sağlıkçılar ve çevreciler, bu kimyasalın vücuda girmesi sonucunda kanseri tetikleyebileceğini söylemekte. Oysa ABD Gıda Dairesi bunun aksini iddia ederek, yapılan çalışmalarda insanlar ve hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etki görülmediğini belirtiyor.

Resmi makamların raporlarına rağmeniddiaları devam ediyor. İddialara göre, forchlorfenuron isimli büyüme hormonu kanseri tetiklemesinin yanı sıra bir nörotoksin olarak da tehlike arz ediyor.

Bu yöntemler, hormon karşıtı aktivistler tarafından ortaya konmuş. Hormon karşıtlarının dikkat çektiği en önemli belirti meyvenin yapısında meydana gelen çatlaklar.

Forchlorfenuron büyümeyi hızlandırdığı için, hızlandırılmış büyüme sonrasında bu çatlaklar belirgin olarak görülüyor. Forchlorfenuron kullanılan meyveler doğalları gibi, hatta bazen doğallarından daha fazla canlı ve olgun görünebiliyor.

Kullanılan hormon karpuzu zamanından önce olgunlaştırdığı için bu durum meyvedeki su oranını da etkiliyor. Meyve, olması gerektiği zamandan önce olgunlaştığı için bünyesinde yeteri kadar sıvı barındıramıyor.

Forchlorfenuron hormonu meyveyi o kadar çabuk olgunlaştırıyor ki, karpuzun kırmızı rengi tam olarak oluşamıyor. Canlı ve parlak görünen kabuğun altından çıkan beyaza çalan kırmızı, büyüme hormonunun belirtilerinden.

Hormonun sonucu olarak vaktinden önce olgunlaşan karpuzun çekirdekleri siyah renkten çok uzak. Hormonlu karpuzlarda, siyah ve kalın çekirdekler yerine beyaz ve ince çekirdekler görülüyor. Ancak bu beyaz çekirdek özelliği sadece normal karpuz için geçerli. Bunun beyaz çekirdekli karpuz cinsiyle karıştırılmaması gerekiyor.