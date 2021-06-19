Vali Yerlikaya: 18 Haziran itibariyle İstanbul’umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'ni yer yer kaplayan müsilajı temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı paylaşımda temizlenen müsilaj miktarını açıkladı. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımlarıyla, Marmara Denizi’nde müsilaj denetimi gerçekleştirildi. 18 Haziran itibariyle İstanbul’umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi" ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın @murat_kurum’un katılımlarıyla,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2021
Marmara Denizi’nde #müsilaj denetimi gerçekleştirildi.
18 Haziran itibariyle #İstanbul’umuzda 1️⃣.3️⃣6️⃣1️⃣ metreküp müsilaj temizlendi.#MarmaraHepimizin#cumartesi pic.twitter.com/Oy8TywcjBz
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)