Başsavcılıktan gözaltı sırasında hayatını kaybeden Birol Yıldırım açıklaması: Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, polis merkezinde gözaltında bulunduğu sırada hayatını kaybeden Birol Yıldırım ile ilgili soruşturmanın 'titizlikle' sürdüğünü bildirdi. Savcılık açıklamasında, "Detaylı inceleme devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığ, İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde gözaltında bulunduğu sırada hayatını kaybeden Birol Yıldırım ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi

Cumhuriyet Savcılığının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Ölen şahısla ilgili adli muayene yapılmış olup ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan tüm kişilerin ifadelerine başvurulmuştur. Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumundaki detaylı inceleme devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülmektedir."

Ne olmuştu?

Esenyurt Akevler Mahallesi'nde kavga eden 4 kişi 7 Haziran 2021 tarihinde polis ekipleri tarafından yakalanarak karakola getirildi. Kavgaya karışan şahısların çalıştığı işyerinin yöneticisi Birol Yıldırım da aynı gece polis merkezine gelerek kavgaya müdahil oldu. Yıldırım, bekleme odasında hakkında işlem yapılmasını beklediği sırada fenalaştı. Durum gören polis ekipleri ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.