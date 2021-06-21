Dünya Selfie Günü: En çok beğeni alan görseller arasında rekor bir yumurtada

Sosyal medya tarihinin en çok beğenilen görselleri arasında Kylie Jenner'dan Cristiano Ronaldo'ya kadar birçok ünlü ismin fotoğrafları yer alıyor. 21 Haziran Dünya Selfie Günü'ne özel derlenen verilere göre en çok beğenilen görsel ise bir yumurta.

İlk olarak 2014 yılında BBC tarafından resmen ilan edilen ve 21 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Selfie Günü'nde de bir günde milyonlarca selfie çekildi.

Sosyal medya platformu Instagram'dan sıklıkla paylaşılan görsellerde günlük ortalama beğeni sayısı ise 3.5 milyarı aşıyor.

Bugüne dek paylaşılan görsellerden en çok beğenileni ise bir yumurtaya ait. Rekor beğeniler alan görseller arasında Billie Eilish, Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner ve Lionel Messi gibi birçok dünyaca ünlü isme ait paylaşımlar yer alıyor.

21 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sosyal medyada en çok beğeni alan görseller ise şu şekilde:

20. Lebron James'in Kobe Bryant'a vedası

19. 'Çift Tıklayıp Bir Fidan Ek' kampanyasına ait görsel

18. Şarkıcı Ariana Grande'nin nişan fotoğrafı

17. Kylie Jenner'ın Travis Scott ile olan doğum günü fotoğrafı

16. Billie Eilish'in sarı saçlı görüntüsü - 1

15. Messi'nin Maradona'ya veda görseli

14. Billie Eilish'e ait British Vogue çekimi görüntüsü - 1

13. Jennifer Aniston'ın arkadaşlarıyla olan fotoğrafı

12. Billie Eilish'in Britis Vogue çekimi - 2

11. Ariana Grande'nin Dalton Gomez ile paylaştığı düğün görseli - 1

10. Ariana Grande'nin Dalton Gomez ile paylaştığı düğün görseli - 2

9. Kylie Jenner ve Stormi'ye ait görüntü

8. Billie Eilish'in sarı saçlı fotoğrafı - 2

7. Vefat eden Chadwick Boseman'ın ailesinin paylaştığı görsel.

6. Ronaldo'dan Maradona'ya veda paylaşımı

5. Billie Eilish'in British Vogue çekim görüntüsü - 3

4. Billie Eilish'in sarı saçlı paylaşımı - 3

3. XXXTentacion’a ait paylaşım

2. Ariana Grande'nin düğün fotoğrafı - 3

1. Yumurta