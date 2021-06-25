Misafirler 'ağır bir koku' alınca fark edildi: Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen olayda, Kazakistan uyruklu E.A., 'imam nikahı' adıyla birlikte yaşadığı A.D ile evlenmesine karşı çıkan ve yaklaşık 1 hafa önce Kazakistan'dan Türkiye’ye yanına gelen annesi Gülistan Aidorova ile tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından E.A. annesi Aidorova’yı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ise annesinin kaldığı odayı kilitleyip cansız bedenini ise çuval içine koyarak arka balkonda sakladı.
Misafirler çay içerken fark etti
Polisi arayarak durumu ihbar etti
Durumu aynı binanın 3. katında yaşayan babasına bildiren A.D. babasının da gelmesiyle olayı polise ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aidorova’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekipler babanın ifadesine başvururken damat A.D ile 3 çocuk annesi cinayet şüphelisi eşi E.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, Gülistan Aidorova’nın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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