Misafirler 'ağır bir koku' alınca fark edildi: Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış

Evlerine gelen misafirlerin kötü koku aldıklarını söylemesi üzerine balkona çıkan adam, Kazakistan uyruklu kayınvalidesini çuval içerisinde cansız halde buldu. İhbar üzerine gelen polis, talihsiz kadının öz kızı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen olayda, Kazakistan uyruklu E.A., 'imam nikahı' adıyla birlikte yaşadığı A.D ile evlenmesine karşı çıkan ve yaklaşık 1 hafa önce Kazakistan'dan Türkiye’ye yanına gelen annesi Gülistan Aidorova ile tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından E.A. annesi Aidorova’yı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ise annesinin kaldığı odayı kilitleyip cansız bedenini ise çuval içine koyarak arka balkonda sakladı.

Misafirler çay içerken fark etti

Polisi arayarak durumu ihbar etti

A.D.'nin eve gelen misafirleri ise, çay içtikleri sırada evden ağır bir koku aldıklarını söyledi. Bunun üzerine A.D. kayınvalidesinin bulunduğu odaya yönelerek kapıyı açmak istedi. Kapıyı açamayıncaA.D. balkonda kan olduğu fark etti. Bunun üzerine A.D.ise kayınvalidesi Gülistan Aidorava’yı kanlar içerisinde gördü.

Durumu aynı binanın 3. katında yaşayan babasına bildiren A.D. babasının da gelmesiyle olayı polise ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aidorova’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekipler babanın ifadesine başvururken damat A.D ile 3 çocuk annesi cinayet şüphelisi eşi E.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, Gülistan Aidorova’nın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.