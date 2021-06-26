İbrahim Tatlıses, 'kalp krizi geçirdi' iddialarını yalanladı: Mehmetçiğin dipçiği gibi dimdik ayaktayım

İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan 'kalp krizi geçirdi' haberlerinin doğru olmadığını belirterek, "Allah cezanızı verecek. Böyle şeyler yapmayın. Dimdik ayaktayım" dedi.

Kalbindeki damar tıkanıklığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İbrahim Tatlıses, 'Kalp krizi geçirdi, öldü' iddialarına tepki gösterdi.

Instagram hesabından videolu paylaşımda bulunan Tatlıses, "Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın!" dedi.

Tatlıses paylaşımında şunları söyledi:

Aleyhimde çıkan bir takım şeyler beni çok üzdü. Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek. Böyle şeyler yapmayın, ‘yok öldü, yok kalp krizi geçirdi’ ne kriz var ne ölme var. Dimdik ayaktayım. Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın! 50 sene oldu hala kullanıyorsunuz. Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez!