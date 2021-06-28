Antalya'da ellerinde balta ve döner bıçağı olan iki sürücünün tartışması, kucağında çocuk bulunan, taraflardan birinin yakını olan kadının araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdi.

Antalya'da D-400 karayolu TEDAŞ kavşağında kamyonet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine kamyonet sürücüsü eline balta, otomobil sürücüsü ise döner bıçağı aldı. Bu sırada kucağında bebek olan kadın, yakını olduğu değerlendirilen kamyonet sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

Trafikte tartışma: Sürücülerden biri balta, diğeri döner bıçağıyla geldi https://t.co/KwxEM81mvG pic.twitter.com/Avls5vK31e — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2021

Kadın, genci sakinleştirirken elini yüzüne götürüp feryat ettikten sonra otomobil sürücüsüne dönerek bir şeyler söylemeye başladı. Bir süre sonra iki sürücü araçlarına binerek yollarına devam etti.