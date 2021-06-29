Amerikan futbolu ligi NFL'den net mesaj: Futbol gaydir, futbol lezbiyendir, futbol herkes içindir

Amerikan futbolu takımı Las Vegas Raiders'in oyuncusu Carl Nassib'in gay olduğunu açıklayarak attığı pasa NFL touchdown yaptı.

Raiders savunmacısı Nassib'in LGBTQ+ mensubu olduğunu kamuoyuyla paylaşan ilk aktif NFL oyuncusu olmasının ardından, logosunu gökkuşağı renklerine boyayan ligin sosyal medya hesaplarından LGBTQ+ topluluğunu kucaklayan 30 saniyelik bir spot yayımlandı:

"Futbol gaydir. Futbol lezbiyendir. Futbol güzeldir. Futbol kuirdir. Futbol yaşamdır. Futbol heyecan vericidir. Futbol kültürdür. Futbol transseksüeldir. Futbol yürektir. Futbol güçtür. Futbol zorludur. Futbol biseksüeldir. Futbol güçlüdür. Futbol özgürlüktür. Futbol Amerikalıdır. Futbol kabul etmektir. Futbol her şeydir. Futbol herkes içindir."

If you love this game, you are welcome here. Football is for all. Football is for everyone.



The NFL stands by the LGBTQ+ community today and every day.



For more information on how you can help the @TrevorProject, visit https://t.co/YtauzLAHIF pic.twitter.com/bkdWkAZ3vF — NFL (@NFL) June 28, 2021

'Bugün ve her gün LGBT'nin yanında'

LGBTQ+ topluluğunun Onur (Pride) ayı öncesi paylaşılan mesajda, "Bu oyunu seviyorsanız buraya hoşgeldiniz... NFL bugün ve her gün LGBTQ+ topluluğunun yanında durmaktadır" denildi.

NLF, Nassib'in ABD'de LGBTQ+ gençler için intihar önleme hizmeti Trevor Projesi'ne 100 bin dolar bağışlama kararına atıfla Trevor Projesi'ne yardım etmek konusunda bilgi almak için http://thetrevorproject.org adresinin ziyaret edilmesi çağrısı yaptı.

Carl Nassib came out as gay today, becoming the first active NFL player to do so.



Nassib, a 28-year-old defensive lineman for the Las Vegas Raiders, said on Instagram that he recently found comfort "to say publicly and proudly that I'm gay."https://t.co/b0yOHsRz2d — Kyle Griffin (@kylegriffin1) June 21, 2021

'LGBT deneyimini tam olarak anlamamanız şart değil'

Outsports'a konuşan NFL Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsama Direktörü Sam Rapoport, ligdeki LGBTQ+ taraftarlarına net mesaj vermelerinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek "Sezon boyunca ilk cümle kafamda dönüp duruyordu" dedi.

Rapoport, geçen hafta USA TODAY Sports'a verdiği demeçte "Müttefik olmanız için LGBTQ+ deneyimini tam olarak anlamamanız şart değil. Tüm terimlerde uzman olmanıza gerek yok. Sadece çaba göstermeniz yeterli" vurgusunu yapmıştı.