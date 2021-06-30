'Irk değiştiren' İngiliz sosyal medya fenomeni: Kendimi Koreli olarak tanımlıyorum, Koreli gibi hissediyorum

Ameliyatlarla vücuduna yaptırdığı son değişiklikleri gösteren İngiliz sosyal medya fenomeni London'ın yanlış bedene hapsolduğunu ama artık bunun değiştiğini ve kendisini Koreli olarak tanımladığını söylemesi, ırkın değiştirilebilir bir şey olup olmadığı sorusu sordurdu.

Yıllar önce Güney Koreli BTS grubunun üyelerinden Park Jimin'e benzemek adına geçirdiği bir dizi ameliyatla gündeme gelen İngiliz sosyal medya fenomeni Oli London, son videolarıyla 'İnsan, ırkını değiştirebilir mi?' tartışmalarını beraberinde getirdi.

Tekrar bıçak altına yatan ve 'ırk değiştirme ameliyatları' sonrası son halini takipçileriyle paylaşan London, videolarının birinde, bu söyleyeceklerinin bazıları için kafa karıştırıcı olabileceğini ama kendisinin uzun süredir yanlış bedene tıkılıp kaldığını ama nihayet bir Koreli olduğunu, bundan da büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

"Kendimi Koreli olarak tanımlıyorum, Koreli gibi görünüyorum, Koreli gibi hissediyorum. Benim kültürüm, memleketim orası" diyen London bu sebeple kendisini 'transracial' olarak tanımladı. 'Transracial' yaygın tanımıyla bir ırktan daha fazlasına ait olma veya insanın kendisini doğduğu ırktan başka bir ırka ait hissetme durumu anlamına geliyor.

​Sosyal medya kullanıcılarından bazıları London'ın bu sözlerini saçma bulurken bazıları da cinsiyet değiştirmenin gayet normal olması gibi insanların ırk açısından da kendilerini başka bir millete mensup hissetmesinin doğal karşılanması gerektiğini savundu.

ABD'de 'siyah taklidi yapan' Dolezal, 'Kendimi siyah olarak tanımlıyorum' demişti

ABD'de 2015'te siyah hakları savunucusu örgütü National Association fort he Advacement of Colored People’ın (NAACP) Washington şubesinin başındaki Rachel Dolezal’ın beyaz olduğu halde yıllarca ‘siyah taklidi’ yaptığı anlaşılmıştı. Durum, Dolezal’ın ailesinin, aslında beyaz olan kızlarının gazetelerde siyah olarak anıldığını görüp açıklama yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Dolezal, NBC televizyonuna açıklamasında, "Kendimi siyah olarak tanımlıyorum. Beş yaşında bile kendi resmimi yaparken, tenimi şeftali rengi değil, kahverengi pastelle boyardım" demişti.

Rachel Dolezal has resigned as leader of the NAACP chapter in Spokane, Washington: http://t.co/tJNUTCudto pic.twitter.com/ExXm1r1V0Q — VICE News (@VICENews) June 16, 2015

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