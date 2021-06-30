İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme dönemindeki mesai saatlerine ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacağını hatırlattı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak olan yeni mesai saatlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçileceğini hatırlatan Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

#Koronavirüs’e karşı el ele büyük mücadele verdik🤝



Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra#1Temmuz saat 05.00’den itibaren #normalleşme dönemine geçiyoruz.



Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri



⏰08.30-12.30

⏰13.00-17.00 arasında uygulanacaktır.#Aşı en büyük gücümüz pic.twitter.com/aEANI9VfNh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2021

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