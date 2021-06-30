UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan 2 bin yıllık sütuna çanak anten monte ettiler

UNESCO Geçici Miras Listesi’nde bulunan Bursa’nın İznik’ ilçesinde, 2 bin yıllık olduğu belirtilen desenli sütunun üzerine çanak anten monte edildiği ortaya çıktı.

Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan 2 bin yıllık surların hemen dibinde bulunan desenli sütuna çanak anten monte edildi.

Roma dönemi tarihi sütun taşın üzerinde çanak anteni gören yerli ve yabancı turistler manzara karşısında adeta şok oluyorlar.

UNESCO Geçici Miras Listesi’nde bulunan ve UNESCO ana listesine girmesi an meselesi olan İznik’te bu durumu gören vatandaşlar durumu müze müdürlüğüne bildirdi.